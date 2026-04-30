Brandmauer-Irrsinn trifft CDU in Biebesheim: Ausschlussverfahren wegen AfD-NÃ¤he

Eigentlich haben die betroffenen CDU-Mitglieder in Biebesheim nur etwas getan, was in einer funktionierenden Demokratie die normalste Sache der Welt sein sollte. Sie haben mit der AfD zusammen eine gemeinsame Liste fÃ¼r die Wahl des Gemeindevorstands eingereicht.

Bernd Kahnert wurde Beigeordneter

Das gefiel der restlichen CDU und Mainstream-Medien wie der tagesschau jedoch ganz und gar nicht. Nun will der CDU-Kreisverband GroÃŸ-Gerau die Parteikollegen aus Biebesheim aus der Partei ausschlieÃŸen. Laut der tagesschau wurde “ein Parteiausschlussverfahren gegen beteiligte CDU-Mitglieder aus der Biebesheimer Fraktion eingeleitet”. Das Ã¤ndert freilich nichts mehr daran, dass der AfD-Kandidat Bernd Kahnert Ã¼ber die gemeinsame Liste als ehrenamtlicher Beigeordneter in den Gemeindevorstand einzog.

Nun lÃ¤uft das Parteiausschlussverfahren gegen alle Mitglieder der CDU-Fraktion in Biebesheim. Sollte diese Aktion der CDU gegen die eigenen Leute Erfolg haben, wÃ¤re das wohl das Ende der Union in der 6.515 Einwohner groÃŸen Gemeinde. Die CDU-Politiker in diesem Ort, wo naturgemÃ¤ÃŸ jeder jeden kennt, kÃ¶nnten schlieÃŸlich einfach zur AfD wechseln und ihre WÃ¤hler mitnehmen.