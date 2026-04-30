Wegen ihrer ParteizugehÃ¶rigkeit wurden drei AfD-Politiker aus dem Lokal “Gaffel Haus” in Berlin hinausgeworfen. Diese gegen die blaue Partei gerichtete Diskriminierung betraf laut der Jungen Freiheit (JF) Maximilian Krah, Steffen Janich und Phillipp-Anders Rau.

Ãœberteuerter Laden will keine AfD-Politiker

Der Vorfall ereignete sich bereits am 14. April, wurde aber erst dieser Tage medial bekannt. Demnach wurden “lediglich Krah und Rau” rausgeworfen. Erst als “Janich den Grund fÃ¼r den Rauswurf wissen wollte, sei auch er des Ladens verwiesen worden”. GegenÃ¼ber der patriotischen JF erklÃ¤rte der betroffene Krah, es gÃ¤be “besseres KÃ¶lsch als Gaffel” und er empfehle seinen UnterstÃ¼tzern, “Gaffel zu meiden. Das einzige, was derartig selbstgefÃ¤lligen Unternehmer umdenken lÃ¤sst, sind schlechte Umsatzzahlen. Und das haben wir in der Hand”.

Die Verantwortlichen des “Gaffel Hauses” Ã¤uÃŸerten sich bisher nicht gegenÃ¼ber den Medien zu dem Rauswurf der oppositionellen Partei. Dabei sollte man eigentlich meinen, dass ein Lokal in Zeiten der Wirtschaftskrise froh Ã¼ber jeden zahlenden Gast ist. Aber wenn Politiker der einzigen Bundestagspartei, die nicht fÃ¼r die Wirtschaftskrise verantwortlich ist, hinausgeworfen werden, darf sich der Betreiber Ã¼ber den finanziellen Niedergang nicht wundern. Zumal die Preise in dem Laden alles andere als human sind; allein ein MettbrÃ¶tchen kostet laut der Bewertungsseite tripadvisor.de 6,60 Euro.