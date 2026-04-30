Podiums-Diskussion im Rathaus

Maximilian Krauss, Ricarda Berger, Christian Klar und Moderatorin Bianca Specht (von links) bei der Bildungs-Diskussion im Wappensaal des Wiener Rathauses.

Foto: FPÃ– Wien

Bildung

30. April 2026 / 07:49 Uhr

MÃ¤dchen fÃ¼hlte sich als Katze – Direktorin zwang Lehrerin zur Akzeptanz

In einer Volksschule in Wien-Favoriten fÃ¼hlte sich ein MÃ¤dchen plÃ¶tzlich als Katze und wollte von der Lehrerin als solche behandelt werden. Diese weigerte sich. Die Mutter, die ihr Leckerlis als Jause eingepackt hatte, beschwerte sich daraufhin bei der Direktorin, der die Lehrerin ermahnte und sie dazu zwang, das Kind als Katze anzuerkennen.Â 

Das war einer der vielen unglaublichen, aber wahren Geschichten, die man als ZuhÃ¶rer der Diskussion â€žWiens Schulen zwischen Leistungsabfall und Islamisierungâ€œ gestern, Mittwoch, im Wiener Rathaus zu hÃ¶ren bekam. Da brauche man sich nicht zu wundern, dass keiner mehr Lehrer werden mÃ¶chte, sagte Maximilian Krauss, FPÃ–-Bildungssprecher in Wien. TatsÃ¤chlich fehlen fÃ¼r das nÃ¤chste Schuljahr  in ganz Ã–sterreich 6.000 Lehrer, rund 5.000 in Wien. 

“Fantastischer” Vorschlag der Neos

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Christian Klar, Schuldirektor in Wien-Floridsdorf, sagte, dass die â€žletzten gestandenen Lehrer aufgebenâ€œ wÃ¼rden. Den Vorschlag der Neos, die Volksschule von vier auf sechs Jahre zu verlÃ¤ngern, nannte Klar â€žfantastischâ€œ. â€žDann habe ich die SchÃ¼ler, wenn sie nicht gerade in U-Haft sitzen, nicht mehr bei mir, sondern dann sind diese in der Mittelschuleâ€œ, so Klar ironisch. FÃ¼r Nationalratsabgeordnete Ricarda Berger, FPÃ–-Bildungssprecherin, wÃ¼rde man mit dem Neos-Vorschlag das Problem in Wiens Schulen nicht lÃ¶sen, sondern nur verlÃ¤ngern.

HTL-Matura nichts mehr wert

â€žFrÃ¼her einmalâ€œ, bemerkte Krauss, â€žhat man die Kinder noch in Ã¶ffentliche Schulen schicken kÃ¶nnen, da hat das Bildungssystem noch funktioniert. Heute kommen die Kinder aus der Schule und kÃ¶nnen weder rechnen noch schreibenâ€œ. In die gleiche Kerbe stieÃŸ Klar: â€žFrÃ¼her konnte man sich mit einer HTL-Matura Jobs in ganz Europa aussuchen. Heute bekommst du mit dieser Matura bei Firmen die Antwort: Diese Matura bekommt eh jederâ€œ.Â So sehr sei das Bildungsniveau gesunken.

35 Prozent der Taferlklassler kÃ¶nnen kein Deutsch

In seinem Auftaktreferat untermalte FPÃ–-Wien-Chef Dominik Nepp den grauenhaften Alltag in den Wiener Schulen mit Zahlen. 60 Prozent der Wiener SchÃ¼ler hÃ¤tten eine andere Umgangssprache als Deutsch. Das sei ein Durchschnittswert. In manchen Bereichen wÃ¼rden es sogar 90 Prozent sein. 35 Prozent der Taferlklassler wÃ¼rden nicht ausreichend Deutsch sprechen, obwohl sie in Wien geboren wurden. Das beweise, wie das Bildungssystem unter der Last der unkontrollierten Zuwanderung leiden wÃ¼rde. Das rot-pinke Schulmodell in Wien bezeichnete Nepp als â€žAbrissbirne gegen unser Fundamentâ€œ. 

Vergewaltiger und Peiniger in gleicher Klasse

Schulleiter Christian Klar, der dem staunenden Publikum eine Reihe von tatsÃ¤chlichen Begebenheiten aus der Praxis erzÃ¤hlen konnte, schilderte ein besonders grausliches Erlebnis aus Wien-Simmering. Dort habe ein unter 14-jÃ¤hriger SchÃ¼ler islamischen Glaubens im Park eine MitschÃ¼lerin vergewaltigt. In der Schule sei daraufhin nichts passiert, weil die Tat auÃŸerhalb der Schule begangen wurde. Strafrechtlich sei nichts passiert, weil der TÃ¤ter noch nicht strafmÃ¼ndig ist. Das vergewaltigte MÃ¤dchen und ihr Peiniger wÃ¼rden heute weiterhin in der gleichen Klasse sitzen. 

Das Einzige, was sich an dieser Schule geÃ¤ndert hÃ¤tte, wÃ¤re, dass jetzt mehr MÃ¤dchen mit einem Kopftuch in der Klasse sitzen, fÃ¼hrte Klar weiter aus und fragte: â€žHaben Sie schon einmal gehÃ¶rt, dass ein MÃ¤dchen mit einem Kopftuch vergewaltigt wurde?â€œ 

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