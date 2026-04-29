Merz mÃ¶chte Mitleid: â€žKein Kanzler vor mir hat so etwas ertragen mÃ¼ssenâ€œ

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nutzt ein aktuelles Interview mit dem Spiegel, um sich Ã¼ber die ihm entgegengebrachte Kritik auf Social Media zu beschweren. Er sei nur gelegentlich dort unterwegs und schildert:

â€žAber wenn Sie mal schauen, was dort Ã¼ber mich verbreitet wird, wie ich da angegriffen und herabgewÃ¼rdigt werde â€“ kein Bundeskanzler vor mir hat so etwas ertragen mÃ¼ssen.â€œ

Mit diesen Worten positioniert sich Merz in dem am 29. April verÃ¶ffentlichten Interview als MÃ¤rtyrer einer angeblich beispiellosen Hetze.

Koalition brÃ¶ckelt, Merz will VerstÃ¤ndnis

Merz betont zugleich, er spreche offen aus, was er fÃ¼r richtig halte, und nehme kontroverse Debatten in Kauf. Er wolle sich nicht verbiegen. Merz selbst rÃ¤umt im Spiegel-GesprÃ¤ch ein, dass die Koalition oft mit â€žgequÃ¤ltem Gesichtâ€œ um Positionen ringe und gesteht damit einen starken Bruch zwischen den Koalitionspartner CDU und SPD ein.

Historisches Umfrage-Desaster als Hintergrund

In einer aktuellen Forsa-Umfrage fÃ¼r RTL und ntv liegen die Zufriedenheitswerte fÃ¼r Merz bei nur noch 15 Prozent, 83 Prozent sind unzufrieden. Das INSA-Politikerranking fÃ¼r die Bild sieht ihn erstmals auf dem letzten Platz. Im ARD-Deutschland-Trend sank die Zufriedenheit mit seiner Arbeit auf 21 Prozent. International rangiert Merz sogar mit 76 Prozent Unzufriedenheit an der Spitze der unbeliebtesten Regierungschefs.

Der Widerspruch zu Merz’ eigener Digitalpolitik

Besonders ironisch wird es, wenn man Merz’ eigene VorstÃ¶ÃŸe zur EinschrÃ¤nkung der Meinungsfreiheit betrachtet. Mitte Februar 2026 forderte er auf dem CDU-Bundesparteitag eine Klarnamenpflicht in den sozialen Netzwerken. Er habe â€žviel Sympathieâ€œ fÃ¼r ein Social-Media-Verbot fÃ¼r MinderjÃ¤hrige bis 16 Jahre und warnte vor PersÃ¶nlichkeitsdefiziten durch zu viel Bildschirmzeit. Nun, da die Kritik ihn selbst trifft, klingt das fÃ¼r einige Kritiker wie: Die Plattformen sollen gebÃ¤ndigt werden, aber bitte nicht, wenn es um mich geht.

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