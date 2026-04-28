Gemeinsamer Widerstand: â€žSchluss mit dem Doppelspiel am RÃ¼cken der Senioren!â€œ

FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r und Heimatschutzsprecher Michael Schnedlitz hat in einer Presseausendung einen direkten Appell an die Pensionistenvertreterinnen der Regierungsparteien gerichtet. Mit klaren Worten wandte er sich an Ingrid Korosec von der Ã–VP und Birgit Gerstorfer von der SPÃ–, beide PrÃ¤sidentinnen des Seniorenrats: Die wachsende Not der Ã¤lteren Generation dulde kein weiteres Zuschauen.

Wachsende Not der Ã¤lteren Generation

Schnedlitz forderte ein Ende des â€žDoppelspiels am RÃ¼cken der Pensionistenâ€œ, bei dem einerseits PresseerklÃ¤rungen verschickt und andererseits die eigenen Parteien die Senioren zur Kasse bitten.

Korosec und Gerstorfer kÃ¶nnen nichts fÃ¼r die UnfÃ¤higkeit ihrer Parteien(…)Aber es muss endlich Schluss sein mit dem Doppelspiel (…)Lasst uns gemeinsam etwas fÃ¼r die Pensionisten tun! Das ist meine klare und freundliche Einladung an die Pensionistenvertreter von SPÃ– und Ã–VP sowie an den gesamten Seniorenrat.

Neues Pensionisten-Volksbegehren

Hintergrund des VorstoÃŸes sind die massiven Sorgen vieler Senioren um ihre Pensionen. Nach Angaben der FPÃ– hat die schwarz-rot-pinke Verlierer-Ampel bereits die nÃ¤chsten BelastungsplÃ¤ne in der Schublade. Viele Ã¤ltere Menschen liegen nachts wach, weil sie Miete, Medikamente oder den tÃ¤glichen Einkauf nicht mehr bezahlen kÃ¶nnen. Schnedlitz erinnerte daran, dass diese Generation das Land mit FleiÃŸ und Verzicht aufgebaut hat. Die schwarz-rot-pinke Koalition hingegen betreibe einen â€žRaubzug gegen die Ã¤ltere Generationâ€œ. Das Pensionisten-Volksbegehren von Dr. Fritz Kinzlbauer sei genau das, was jetzt gebraucht werde: ein Schutzschild gegen weitere KÃ¼rzungen und ein echter Befreiungsschlag aus der Spirale der Belastungen.

Schutzschild gegen KÃ¼rzungen

Das Volksbegehren, initiiert von Dr. Fritz Kinzlbauer, lÃ¤uft seit dem 24. MÃ¤rz 2026 und ist beim Bundesministerium fÃ¼r Inneres eingetragen. Es fordert vom Gesetzgeber, die jÃ¤hrliche Pensionsanpassung um den gesetzlich festgesetzten Anpassungsfaktor ohne EinschrÃ¤nkungen in den Gesetzen aufzunehmen â€“ inklusive der aktuellen Inflationsrate. Weiter verlangt es, dass sÃ¤mtliche Informationen und Entscheidungen der Ã¶ffentlichen Verwaltung auch in analoger Form zugÃ¤nglich bleiben, alle AntrÃ¤ge analog aufgelegt werden und Amtswege weiterhin analog durchfÃ¼hrbar sind. Banken, Versicherungen, Stromanbieter und Telefonanbieter sollen ihren Kunden ebenfalls analoge AbwicklungsmÃ¶glichkeiten erhalten.

FÃ¼r Gesundheit und Pflege soll gelten: Wer ein Leben lang gearbeitet und eingezahlt hat, muss im Alter abgesichert sein, um einen leistbaren Lebensabend in WÃ¼rde zu garantieren. All diese Punkte sollen als einklagbare Rechte in den Gesetzen verankert werden. Schnedlitz betonte: â€žJede einzelne Unterschrift ist ein StÃ¼ck Sicherheit fÃ¼r unsere MÃ¼tter und VÃ¤ter, fÃ¼r unsere GroÃŸeltern”.

Alle Informationen zum Volksbegehren gibt es aufÂ www.pensionisten-volksbegehren.at.