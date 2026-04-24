Herbert Kickl

FÃ¼r FPÃ–-Chef Herbert Kickl kÃ¶nnte es derzeit kaum besser laufen: Fast die HÃ¤lfte der Ã–sterreicher will ihn im Kanzlersessel sehen, und auch seine Partei fÃ¼hrt in allen Umfragen klar.

Foto: Parlamentsdirektion/ Thomas Topf

Umfrage

24. April 2026 / 07:21 Uhr

Neuer Rekord: 45 Prozent wollen FPÃ–-Chef Herbert Kickl als Kanzler wÃ¤hlen!

Die FPÃ– liegt seit Langem klar an der Spitze der Parteienlandschaft und Parteichef Herbert Kickl hat sich zugleich als unangefochtener Kanzlerfavorit etabliert. Laut der aktuellen Kanzlerfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft fÃ¼r oe24 liegt der blaue Parteichef in den Rohdaten bei beachtlichen 34 Prozent â€“ sein persÃ¶nlicher Rekord. Hochgerechnet kÃ¤me er in einer fiktiven direkten Kanzlerwahl auf etwa 45 Prozent, also deutlich Ã¼ber dem aktuellen FPÃ–-Wert in der Sonntagsfrage.

Grafik: oe24.at

Kickl noch beliebter als seine eigene Partei

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung


Damit ist Kickl der einzige Parteichef, der klar Ã¼ber dem UnterstÃ¼tzungsniveau seiner eigenen Partei liegt; die FPÃ– kommt in derselben Umfrage sowie in den aktuellen Sonntagsfragen auf rund 37 Prozent. Im direkten Vergleich der KanzlerprÃ¤ferenzen schneiden die anderen Parteispitzen deutlich schwÃ¤cher ab. Aktuell wÃ¼rden nur 14 Prozent Amtsinhaber Christian Stocker (Ã–VP) und lediglich sieben Prozent SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler als Bundeskanzler wÃ¤hlen. Selbst in Prognosen, die etwas gÃ¼nstiger fÃ¼r die Regierungsparteien ausfallen, bleibt Kickl mit etwa 26 bis 32 Prozent klar vorne, wÃ¤hrend Stocker typischerweise zwischen 15 und 17 Prozent und Babler zwischen acht und elf Prozent liegt.

FPÃ– fÃ¼hrt weiterhin klar

Auch fÃ¼r Kickls Partei selbst sieht es weiterhin gut aus: Die Freiheitlichen kommen auf starke 37 Prozent (minus ein Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche), die Ã–VP gewinnt leicht hinzu und erreicht nun 21 Prozent, und die GrÃ¼nen liegen bei zehn Prozent. Bei SPÃ– und Neos tut sich hingegen nichts; sie verharren bei 18 beziehungsweise sieben Prozent.

POLITISCHE ANZEIGE der FREIHEITLICHEN PARTEI Ã–STERREICH (FPÃ–). Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung


Das kÃ¶nnte Sie auch interessieren:

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

POLITISCHE ANZEIGE der FREIHEITLICHEN PARTEI Ã–STERREICH (FPÃ–). Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

24.

Apr

07:21 Uhr
24. April 2026

Neuer Rekord: 45 Prozent wollen FPÃ–-Chef Herbert Kickl als Kanzler wÃ¤hlen!

23. April 2026

Nach Kuschel-Urteil gegen syrischen Vergewaltiger: FPÃ– sieht Justiz-Versagen

23. April 2026

Schaden fÃ¼r Stiftungsrats-Duo kÃ¶nnte teuer werden – zahlt die Versicherung?

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Wir steuern auf einen digitalen Wahnsinn zu! - Katayun Pracher-Hilander
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.