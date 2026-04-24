Neuer Rekord: 45 Prozent wollen FPÃ–-Chef Herbert Kickl als Kanzler wÃ¤hlen!

Die FPÃ– liegt seit Langem klar an der Spitze der Parteienlandschaft und Parteichef Herbert Kickl hat sich zugleich als unangefochtener Kanzlerfavorit etabliert. Laut der aktuellen Kanzlerfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft fÃ¼r oe24 liegt der blaue Parteichef in den Rohdaten bei beachtlichen 34 Prozent â€“ sein persÃ¶nlicher Rekord. Hochgerechnet kÃ¤me er in einer fiktiven direkten Kanzlerwahl auf etwa 45 Prozent, also deutlich Ã¼ber dem aktuellen FPÃ–-Wert in der Sonntagsfrage.

Grafik: oe24.at

Kickl noch beliebter als seine eigene Partei

Damit ist Kickl der einzige Parteichef, der klar Ã¼ber dem UnterstÃ¼tzungsniveau seiner eigenen Partei liegt; die FPÃ– kommt in derselben Umfrage sowie in den aktuellen Sonntagsfragen auf rund 37 Prozent. Im direkten Vergleich der KanzlerprÃ¤ferenzen schneiden die anderen Parteispitzen deutlich schwÃ¤cher ab. Aktuell wÃ¼rden nur 14 Prozent Amtsinhaber Christian Stocker (Ã–VP) und lediglich sieben Prozent SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler als Bundeskanzler wÃ¤hlen. Selbst in Prognosen, die etwas gÃ¼nstiger fÃ¼r die Regierungsparteien ausfallen, bleibt Kickl mit etwa 26 bis 32 Prozent klar vorne, wÃ¤hrend Stocker typischerweise zwischen 15 und 17 Prozent und Babler zwischen acht und elf Prozent liegt.

FPÃ– fÃ¼hrt weiterhin klar

Auch fÃ¼r Kickls Partei selbst sieht es weiterhin gut aus: Die Freiheitlichen kommen auf starke 37 Prozent (minus ein Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche), die Ã–VP gewinnt leicht hinzu und erreicht nun 21 Prozent, und die GrÃ¼nen liegen bei zehn Prozent. Bei SPÃ– und Neos tut sich hingegen nichts; sie verharren bei 18 beziehungsweise sieben Prozent.