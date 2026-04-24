Vorwurf der Untreue: Ehemaliger Linzer SPÃ–-BÃ¼rgermeister vor Gericht

Der ehemalige Linzer SPÃ–-BÃ¼rgermeister Klaus Luger muss sich vor dem Landesgericht Linz wegen eines Untreueâ€‘Delikts verantworten. UrsprÃ¼nglich war das Verfahren Ã¼ber eine Diversion beendet worden, das Oberlandesgericht Linz hat die Einstellung aber einkassiert, sodass der Prozess nun doch stattfindet.

Rechtsgutachten im LIVAâ€‘Bewerbungsâ€‘Skandal

Luger wird vorgeworfen, in seiner Zeit als BÃ¼rgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Linzer Veranstaltungsâ€‘GmbH (LIVA) ein Rechtsgutachten zu einem Bewerbungsâ€‘ und Hearingâ€‘Verfahren in Auftrag gegeben zu haben, obwohl er selbst als â€žundichte Stelleâ€œ erkannt wurde. Konkret geht es darum, dass Hearingfragen im Auswahlverfahren fÃ¼r die LIVAâ€‘GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung vorab an den schlieÃŸlich zum Zug gekommenen Kandidaten Dietmar Kerschbaum gelangt waren.

Das Gutachten wurde Ã¼ber die LIVA, also aus Ã¶ffentlich finanzierten Mitteln, abgerechnet; die Kosten beliefen sich auf rund 19.000 Euro. Luger hat diese BetrÃ¤ge inzwischen vollstÃ¤ndig ersetzt.

Diversion zunÃ¤chst eingeleitet, dann aufgehoben

Anfang 2026 wurde das Strafverfahren wegen Untreue zunÃ¤chst eingestellt, nachdem Luger eine Zahlung von 20.000 Euro â€“ inklusive Geldstrafe und Verfahrenskosten â€“ geleistet hatte. Das Gericht sah darin eine ausreichende Schadensgutmachung und SÃ¼hne, da Luger die Verantwortung Ã¼bernommen und 2024 sein Amt zurÃ¼ckgelegt hatte. Die Staatsanwaltschaft Linz legte jedoch Beschwerde ein, weil â€“ nach ihrer Ansicht â€“ die Voraussetzungen fÃ¼r eine Diversion (insbesondere eine â€žleichte Schuldâ€œ des Angeklagten) nicht vorliegen. Das Oberlandesgericht Linz bestÃ¤tigte diese EinschÃ¤tzung und kippte die Diversion, sodass das Verfahren neu aufgerollt wird.

Bis zu drei Jahre Haft drohen

Wie das Landesgericht Linz nun bekanntgab, startet am 3. Juli 2026 die Hauptverhandlung. Auf dem Plan stehen die Einvernahme des Beschuldigten Luger sowie die Befragung mehrerer Zeugen, darunter des ehemaligen Rechtsvertreters, zweier damaliger Aufsichtsratsmitglieder der LIVA sowie die des frÃ¼heren kaufmÃ¤nnischen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers der LIVA. Der Strafrahmen fÃ¼r das Untreueâ€‘Vergehen betrÃ¤gt bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe, je nachdem, wie der Tatbestand und die Schuld im Einzelfall bewertet werden.

SPÃ– hielt zu Angeklagtem

Klaus Luger war von 2013 bis August 2024 BÃ¼rgermeister von Linz. Schon vor dem Ende seiner Amtszeit trat er als Stadtparteichef zurÃ¼ck und legte in der Linzer SPÃ– alle ParteiÃ¤mter nieder, blieb aber bis zum RÃ¼cktritt offiziell BÃ¼rgermeister. Die AffÃ¤re um die Hearingfragen und das Gutachten hatte zu massiven Turbulenzen im Linzer Gemeinderat gefÃ¼hrt; die Linzer SPÃ– hatte ursprÃ¼nglich Luger noch Ã¶ffentlich das Vertrauen ausgesprochen, bevor er selbst den RÃ¼ckzug aus dem Amt bekanntgab.