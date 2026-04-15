Mann fÃ¤hrt 70 Kilometer zur Arbeit: AfD unterstÃ¼tzt Protest gegen zu hohe Spritpreise!

Am Samstag, dem 18. April 2026, soll es vor der Stadthalle in Meinerzhagen (Nordrhein-Westfalen) eine Demonstration gegen die hohen Spritpreise geben. Organisiert wird das Ganze von dem Pendler Milijan Milosevic.

Pendler leiden unter teurem Benzin

Milosevic ist direkt von den enormen Kosten betroffen. Wie come-on.de berichtete, fÃ¤hrt der Mann “tÃ¤glich rund 70 Kilometer zur Arbeit nach Finnentrop zum Unternehmen Kauth Finnentrop”. FÃ¼r seine Demo werden mehrere hundert Teilnehmer erwartet. Wie come-on.de in einem weiteren Artikel erklÃ¤rte, soll die um 15:00 Uhr an der Stadthalle startende Demo “als Zug zu den Tankstellen an der OststraÃŸe fÃ¼hren”.

Die Meinerzhagener AfD hat Milosevics Aufruf zur Demonstration in den sozialen Medien geteilt. Einer der Teiler war Fraktionssprecher Konstantin Bittner. “Wir sind dabei. Nicht alle, aber die, die es kÃ¶nnen”, erklÃ¤rte Bittner. Auch Raimo Benger, der Ã¶rtliche UWG-Fraktionschef will laut eigenen Angaben zumindest zum Start an der Stadthalle kommen. Milosevic erhÃ¤lt also bei dieser Demo UnterstÃ¼tzung durch die AfD und eine UnabhÃ¤ngige WÃ¤hlergemeinschaft. FÃ¼r ihn steht jedoch trotzdem weiter “der Ã¼berparteiliche Charakter im Vordergrund. Sein Ziel bleibt eine breite, friedliche Beteiligung aus der Mitte der Gesellschaft” fÃ¼r die Demo am Samstag.