“Dauerkrankgeschriebene” Uta Francisco Dos Santos gibt auf

Die Sozialdemokratin Uta Francisco Dos Santos hat hingeworfen. Wir berichteten bereits Ã¼ber ihre Arbeit, oder besser gesagt Ã¼ber ihre Nicht-Arbeit. Nun hat die B.Z. verkÃ¼ndet, dass die SPD-Politikerin “alle politischen Ambitionen aufgegeben” hat.

BVV in Zukunft ohne Dos Santos

Nachdem sie ihre Ambitionen auf das Amt der BezirksbÃ¼rgermeisterin von Berlin-Mitte aufgab, folgte nun auch der RÃ¼ckzug von ihrer “Kandidatur fÃ¼r das Bezirksparlament (BVV) Mitte bei der Berlinwahl im Herbst” 2026. Damit kam sie einem Abwahlantrag ihrer eigenen Genossen zuvor. HÃ¤tte sie sich nicht zurÃ¼ckgezogen, wÃ¤re es zu einer Sondersitzung der Kreisdelegierten gekommen.

Der einzige Tagesordnungspunkt wÃ¤re die “Abberufung aus wichtigem Grund von Listenplatz 1 der BVV-Liste” gewesen. Darauf hatte die dauerkrankgeschriebene Politikerin wohl keine Lust und strich die Segel. GegenÃ¼ber der Berliner Zeitung wurde behauptet, sie ziehe ihre Kandidatur “aufgrund der medialen Kampagne” gegen ihre Person zurÃ¼ck, an welcher “vor allem rechte Medien beteiligt” gewesen wÃ¤ren. “Damit schÃ¼tze ich meine Familie und mich als Person”.

All die bÃ¶sen Rechten

Die Sozialdemokratin geht nun in Elternzeit. Wo das dafÃ¼r notwendige Kind plÃ¶tzlich herkam und warum die Elternzeit nicht nÃ¶tig schien, als sie noch glaubte, BÃ¼rgermeisterin werden zu kÃ¶nnen, konnte leider nicht ermittelt werden. Aber spaÃŸeshalber kann man sich ja noch mal all die “Rechten” ansehen, die Dos Santos kritisierten.

Da wÃ¤re zunÃ¤chst ihre eigene Partei, die SPD. Diese hat sie schlieÃŸlich weghaben wollen. Und dann wÃ¤ren da noch die altbekannten “rechten” Medien: Tagesspiegel, Spiegel, ntv, taz und rbb. Ganz im Ernst: Wer diese Medien fÃ¼r “rechts” hÃ¤lt, bei dem muss man sich fragen, wie links er eigentlich ist? So gesehen hatte Berlin-Mitte GlÃ¼ck, dass Dos Santos nun nicht BÃ¼rgermeisterin des Bezirks wird. Ob aber jemand Besseres drankommt, steht in den Sternen.