In der KriminalitÃ¤tshochburg Berlin kam es der B.Z. zufolge in der Nacht zum 14. April 2026 zu einem RaubÃ¼berfall in den “GÃ¤rten der Welt”. Demnach drangen gegen 01:20 Uhr “vier bislang unbekannte TÃ¤ter in den Verwaltungs- und Wirtschaftshof an der Eisenacher StraÃŸe ein”.

Erfolgreiches KirschblÃ¼tenfest abgewartet

Die vier Verbrecher griffen zwei Sicherheitsmitarbeiter mit einer Pistole und einem Brecheisen an. Sie zwangen sie, die SchlÃ¼ssel fÃ¼r den Tresor herauszugeben und erbeuteten “Bargeld in sechsstelliger HÃ¶he”. Diese hohe Summe ist durch das am Wochenende veranstaltete KirschblÃ¼tenfest zustande gekommen. Die RÃ¤uber dÃ¼rften also gewusst haben, dass das Fest eine Menge Geld einbringt und haben deswegen mit ihrem Coup bis kurz nach den Feierlichkeiten gewartet.

Die beiden bei dem Ãœberfall verletzten Sicherheitsleute wurden ins Krankenhaus gebracht. Die vier TÃ¤ter werden in der B.Z. zwar beschrieben, aber dieses Profil hilft einem nicht weiter. 1,70 bis 1,80 groÃŸ sind in der Millionenstadt Berlin etliche MÃ¤nner und der russische Akzent kÃ¶nnte theoretisch auch nur vorgetÃ¤uscht worden sein.