In Berlin-Marzahn kam es zu einem Ãœberfall auf die “GÃ¤rten der Welt”. Das Fest am Wochenende hatte dem GelÃ¤nde viel Geld eingebracht und so erbeuteten die TÃ¤ter eine sechsstellige Summe.

Foto: pxhere.com

Marzahn-Hellersdorf

15. April 2026 / 09:35 Uhr

Sechsstellige Summe bei RaubÃ¼berfall auf “GÃ¤rten der Welt” erbeutet

In der KriminalitÃ¤tshochburg Berlin kam es der B.Z. zufolge in der Nacht zum 14. April 2026 zu einem RaubÃ¼berfall in den “GÃ¤rten der Welt”. Demnach drangen gegen 01:20 Uhr “vier bislang unbekannte TÃ¤ter in den Verwaltungs- und Wirtschaftshof an der Eisenacher StraÃŸe ein”.

Erfolgreiches KirschblÃ¼tenfest abgewartet

Die vier Verbrecher griffen zwei Sicherheitsmitarbeiter mit einer Pistole und einem Brecheisen an. Sie zwangen sie, die SchlÃ¼ssel fÃ¼r den Tresor herauszugeben und erbeuteten “Bargeld in sechsstelliger HÃ¶he”. Diese hohe Summe ist durch das am Wochenende veranstaltete KirschblÃ¼tenfest zustande gekommen. Die RÃ¤uber dÃ¼rften also gewusst haben, dass das Fest eine Menge Geld einbringt und haben deswegen mit ihrem Coup bis kurz nach den Feierlichkeiten gewartet.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung


Die beiden bei dem Ãœberfall verletzten Sicherheitsleute wurden ins Krankenhaus gebracht. Die vier TÃ¤ter werden in der B.Z. zwar beschrieben, aber dieses Profil hilft einem nicht weiter. 1,70 bis 1,80 groÃŸ sind in der Millionenstadt Berlin etliche MÃ¤nner und der russische Akzent kÃ¶nnte theoretisch auch nur vorgetÃ¤uscht worden sein.

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

15.

Apr

08:41 Uhr
15. April 2026

Millionen von Benkos Signa: Wo bleibt Bablers Reaktion auf Ex-Kanzler Gusenbauer?

15. April 2026

â€žSuicide of Europeâ€œ: Europa am Scheideweg zwischen Remigration und Untergang

14. April 2026

Efgani DÃ¶nmez: â€žWenn SPÃ– so weitermacht, wird sie zur Scharia Partei Ã–sterreichsâ€œ

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Aus fÃ¼r Einstimmigkeitsprinzip wÃ¤re nÃ¤chster Verrat der Verlierer-Ampel an unserer SouverÃ¤nitÃ¤t!
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.