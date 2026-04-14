Vier MÃ¤nner verschleppten Lottoladenbesitzer und raubten ihn aus

Die BRD-Hauptstadt beweist einmal mehr, dass sie die Hauptstadt der KriminalitÃ¤t ist. In Berlin passieren mehr Straftaten als in ganz Polen. Dies erfuhr nun ein Lottoladenbesitzer in Lichtenberg am eigenen Leib. Wie die B.Z. berichtete, wurde der Mann entfÃ¼hrt und ausgeraubt.

Mehrere tausend Euro erbeutet

Demnach wurde der 52 Jahre alte Mann mit “den Einnahmen vom Vortag in der Tasche” einfach so “auf dem Weg zur Bank von vier MÃ¤nnern gekidnappt, verschleppt” und dann nahm man ihm das Geld ab. Der Ãœberfall ereignete sich am “Sonntagmorgen um 7.30 Uhr in der Konrad-Wolf-StraÃŸe”. Die Beute betrÃ¤gt mehrere tausend Euro. Man kann davon ausgehen, dass sich die TÃ¤ter gezielt den Lottoladenbetreiber ausgesucht haben.

Laut der Polizei spielte sich der Tathergang wie folgt ab: Zwei der TÃ¤ter rissen ihn zu Boden und zerrten ihn in einen gelben Transporter. Dort warteten zwei weitere Komplizen. Der Mann wurde gefesselt und dann zur “nahegelegenen Kleingartenanlage an der Wartenberger StraÃŸe verschleppt”. Im Auto nahmen ihm die Verbrecher sein Geld, sein Handy, SchlÃ¼ssel, Brieftasche und Papiere ab. Damit dÃ¼rften sie nun also zu allem Ãœberfluss auch noch wissen, wo er wohnt.

Ãœberfallener kam ins Krankenhaus

Nach der Tat lieÃŸen sie den gefesselten Lottoladenbesitzer im Auto zurÃ¼ck und verschwanden. Erst nach mehr als zwei Stunden konnte er sich von den Fesseln befreien und jemanden um Hilfe bitten. Die um UnterstÃ¼tzung gebetene Frau rief Polizei und Feuerwehr. Das Opfer kam mit “Verletzungen an den Rippen, einem Arm, Handgelenken und der Nase” ins Krankenhaus. Immerhin scheint er nicht in Lebensgefahr zu sein. Die Polizei sucht nun nach den vier TÃ¤tern.