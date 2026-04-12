Parlamentswahlen: Tisza in FÃ¼hrung, AuszÃ¤hlung lÃ¤uft

In Ungarn wurde am heutigen Sonntag das Parlament gewÃ¤hlt. Die Wahl gilt als Richtungsentscheidung zwischen Viktor OrbÃ¡ns Fidesz-KDNP und der Oppositionspartei Tisza von PÃ©ter Magyar. Jetzt sind die ersten Zahlen da.

Tisza deutlich vor Regierungspartei Fidesz

RundÂ 8,1 Millionen Ungarn waren aufgerufen, dieÂ 199 SitzeÂ des Parlaments neu zu vergeben. Die Wahllokale schlossen umÂ 19 Uhr, erste Ergebnisse zeigen keinen klaren Sieger. Die erste Hochrechnung sah Fidesz mit 53,18 Prozent klar vorne, gefolgt von Tisza mit 38,68 Prozent. Die Partei Mi HazÃ¡nk erreicht demnach 6,11 Prozent und zieht damit ins Parlament ein, wÃ¤hrend alle anderen Parteien an der FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde scheitern. Bei rund 22 Prozent ausgezÃ¤hlten Stimmen liegt inzwischen Tisza inzwischen deutlich vorne, mit 128 Mandaten. Fidesz kommt auf 62 Sitze, wÃ¤hrend Mi HazÃ¡nk aktuell acht Mandate erreicht.

Die Wahlbeteiligung ist mit 77,8 Prozent sehr hoch. Gleichzeitig gibt es Spannungen: Bombendrohungen unterbrachen Abstimmungen in PÃ©cs und Miskolc, Berichte Ã¼ber Stimmenkauf stehen im Raum, und es bestehen Sorgen vor Unruhen nach der Wahl.

Schneller Aufstieg fÃ¼r liberalen Magyar

PÃ©ter Magyar ist Rechtsanwalt und Politiker, geboren 1981 in Budapest. Er war frÃ¼her Mitglied der Regierungspartei Fidesz, leitete staatliche Einrichtungen und war bis 2023 mit der Ex-Justizministerin Judit Varga verheiratet; nach ihrem RÃ¼cktritt 2024 wechselte er in die Opposition. Magyar stieg 2024 schnell auf: Er rief Massendemonstrationen gegen Regierungsfehltritte auf, Ã¼bernahm im April die stellvertretende FÃ¼hrung der Tisza-Partei und wurde im Juli 2024 ihr Vorsitzender.

Bei der EU-Wahl 2024 holte Tisza aus dem Stand rund 30 Prozent und sieben Sitze; Magyar gehÃ¶rt der EVP-Fraktion an und fordert seither Neuwahlen. Seit Herbst 2024 fÃ¼hrte Tisza in Umfragen vor Fidesz (bis zu zehn bis 15 Prozent Vorsprung Stand FrÃ¼hjahr 2026).

OrbÃ¡n blickt auf 16 Jahre im Amt zurÃ¼ck

Deutlich mehr politische Erfahrung hat OrbÃ¡n: Er ist seit 2010 MinisterprÃ¤sident Ungarns und Vorsitzender der rechten Fidesz-Partei, die er 1988 mitbegrÃ¼ndet hat. Geboren 1963 in SzÃ©kesfehÃ©rvÃ¡r, studierte er Rechtswissenschaften in Budapest und wurde durch seine Rolle als junger Dissident 1989 bekannt, als er bei der Beerdigung von Imre Nagy die freie Wahl der PrÃ¤sidentschaft forderte.

OrbÃ¡n war von 1998 bis 2002 bereits einmal Regierungschef, kehrte 2010 mit Zweidrittelmehrheit zurÃ¼ck und festigte die Fidesz als dominante Kraft â€“ bei Wahlen 2014, 2018 und 2022 sicherte er sich jeweils die Mehrheit.