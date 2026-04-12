EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos ist unzufrieden mit der serbischen Justiz-Reform und sieht den Rechtsstaat in Gefahr.

Foto: Å½iga Å½ivuloviÄ‡ / European Union / wikimediacommons.org (CC BY 4.0)

EuropÃ¤ische Union

12. April 2026 / 08:00 Uhr

Sanktionen fÃ¼r Beitrittskandidaten: EU erwÃ¤gt Stopp der Zahlungen an Serbien

Die EuropÃ¤ische Kommission geht jetzt gegen den Beitrittskandidaten Serbien vor und erwÃ¤gt, bis zu 1,5 Milliarden Euro an Zahlungen an das Land auszusetzen. AuslÃ¶ser sind die Justizreformen in Belgrad, die in BrÃ¼ssel als RÃ¼ckschritt bei Rechtsstaatlichkeit und UnabhÃ¤ngigkeit der Gerichte gesehen werden.

EU-Kommission besorgt um Rechtsstaatlichkeit

EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos sagte, die Kommission sei â€žzunehmend besorgtâ€œ Ã¼ber Entwicklungen in Serbien, darunter Gesetze, die die UnabhÃ¤ngigkeit der Justiz untergraben, ein hartes Vorgehen gegen Proteste und Eingriffe in unabhÃ¤ngige Medien. Bereits im Februar hieÃŸ es, die Finanzierung im Rahmen des EU-Wachstumsplans fÃ¼r den Westbalkan sei an rechtsstaatliche Bedingungen geknÃ¼pft.

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Venice-Kommission als mÃ¶glicher Wendepunkt

Als mÃ¶glicher entscheidender Moment gilt die Stellungnahme der Venedig-Kommission des Europarats zu den neuen serbischen Justizgesetzen. Kos forderte, die Umsetzung der Gesetze solle bis zu dieser Stellungnahme ausgesetzt werden, und kÃ¼ndigte an, Serbiens Anspruch auf EU-Zahlungen werde weiter geprÃ¼ft. Die Ã„nderungen wurden in Serbien im Januar 2026 beschlossen und von Kritikern als â€žMrdiÄ‡-Gesetzeâ€œ bezeichnet. Laut Kritikern stÃ¤rken sie die Kontrolle Ã¼ber die Justiz, wÃ¤hrend die Regierung sie als Effizienzreform verteidigt.

BrÃ¼ssel verschÃ¤rft den Ton

Nach Angaben mehrerer EU-Beamter wÃ¤chst in der Kommission die Bereitschaft, Zahlungen tatsÃ¤chlich zu blockieren, falls Serbien die Vorgaben nicht erfÃ¼llt. Mehrere Mitgliedstaaten, darunter nordische, baltische und die Niederlande, hatten schon im Februar gefordert, Mittel bei anhaltenden VerstÃ¶ÃŸen zu stoppen. Die Kommission hatte Serbien im Januar 2026 bereits die erste Auszahlung aus dem Reform- und Wachstumsinstrument bewilligt; gleichzeitig bleibt ein groÃŸer Teil der Mittel an Reformfortschritte gebunden. Insgesamt stehen Serbien im Rahmen des Pakets rund 1,6 Milliarden Euro an Krediten und ZuschÃ¼ssen in Aussicht.

Belgrad weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck

Serbiens EU-ChefunterhÃ¤ndler Danijel ApostoloviÄ‡ zeigte sich Ã¼berzeugt, dass es keine Aussetzung der Zahlungen geben werde, und betonte das Bekenntnis seines Landes zur EU-Mitgliedschaft. Auch aus der Regierung heiÃŸt es, die Reformen dienten der Modernisierung und nicht einer SchwÃ¤chung der Institutionen. Gleichzeitig bleibt die europapolitische Distanz groÃŸ. Serbien hat sich bei der Gemeinsamen AuÃŸen- und Sicherheitspolitik der EU zuletzt nur teilweise angepasst und verweigert sich weiterhin weitgehend der Russland-Sanktionslinie. Das verstÃ¤rkt in BrÃ¼ssel den Eindruck, dass Belgrad politisch auf Abstand zur EU bleibt.

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