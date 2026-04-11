Die Verlierer-Ampel plant eine grundlegende Reform des Spionagerechts, um Wien als Sitz internationaler Organisationen besser vor auslÃ¤ndischen EinflÃ¼ssen zu schÃ¼tzen. Der Entwurf â€žStrafrechtliches Spionagegesetz 2026â€œ hat es in sich: Schon die vermeintliche SchÃ¤digung des Ansehens von Regierung, EU oder internationalen Organisationen soll fÃ¼r Ermittlungen ausreichen.

TatsÃ¤chlicher Schaden nicht erforderlich

Der Gesetzesentwurf fÃ¼hrt einen neuen Paragraphen ein: Wer fÃ¼r einen Geheimdienst zum Nachteil von EU-Organen, der EU-Grundrechteagentur (FRA) in Wien oder anderen internationalen Einrichtungen wie UNO oder OPEC spioniert, riskiert sechs Monate bis fÃ¼nf Jahre Haft. Der bestehende Spionageparagraf (Â§ 256 StGB) wird erweitert: Schon Handlungen, die geeignet sind, die Gefahr einer BeeintrÃ¤chtigung des Ansehens, der Sicherheit, des Wohlstands oder anderer konkreter Interessen herbeizufÃ¼hren, werden strafbar â€“ ein tatsÃ¤chlicher Schaden ist nicht erforderlich. ZusÃ¤tzlich soll die Rekrutierung von â€žLow-Level-Agentenâ€œ Ã¼ber soziale Medien strafbar werden, um einfache Einflussnahme zu erschweren.

Regierung ist mit sich selbst zufrieden

AuslÃ¶ser ist unter anderem der laufende Prozess gegen Ex-VerfassungsschÃ¼tzer Egisto Ott, der mit russischen Spionen kooperiert haben soll; neue Beweise aus GroÃŸbritannien belasten ihn weiter. SPÃ–-Justizministerin Anna Sporrer nannte Spionage ein â€žhochaktuelles Problemâ€œ angesichts der geopolitischen Lage. Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger lobte den â€žklaren Kurswechselâ€œ, Neos-EU-Delegationsleiter Helmut BrandstÃ¤tter begrÃ¼ÃŸte den Schutz vor â€žPutins Schergenâ€œ. Die Regierung strebt eine rasche Abstimmung an.

Whistleblower unter Druck

Besonders brisant ist die ominÃ¶se â€žBeeintrÃ¤chtigung des Ansehensâ€œ sowie die Strafbarkeit von Kontakten zu auslÃ¤ndischen Akteuren Ã¼ber soziale Medien. Cyberdelikte und SachbeschÃ¤digungen im Kontext auslÃ¤ndischer EinflÃ¼sse sollen schÃ¤rfer verfolgt werden.