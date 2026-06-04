BehÃ¶rden und Gerichte getÃ¤uscht: So soll Wiener Verein Asylverfahren beeinflusst haben

Eine detaillierte Auswertung von Ã¼ber 11.500 internen Dokumenten eines Wiener Asylvereins offenbart ein mÃ¶gliches System, das Ã¼ber einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren strategisch darauf ausgerichtet gewesen sein soll, Asylverfahren zu beeinflussen und trotz negativer behÃ¶rdlicher Bescheide Aufenthaltsrechte zu sichern. Die Funde bildeten die Grundlage fÃ¼r das im Mai 2026 verÃ¶ffentlichte Buch â€žIm Namen der Republikâ€œ.

Berichtet hatte das Portal Macht & Recht: Im Zentrum der Aufdeckung stehen hunderte interne Notizen, Besprechungsprotokolle und Arbeitsdokumente. Diese deuten darauf hin, dass Asylverfahren bewusst gesteuert, in die LÃ¤nge gezogen oder auf alternative rechtliche Wege gelenkt wurden, um Abschiebungen zu verhindern und Aufenthaltstitel zu erwirken.

VerfahrensfÃ¼hrung folgt taktischen Ãœberlegungen

Die ausgewerteten Unterlagen geben Hinweise darauf, dass Asylverfahren nicht primÃ¤r nach rechtlichen Erfolgsaussichten, sondern nach taktischen ErwÃ¤gungen gefÃ¼hrt wurden. Eine Besprechungsnotiz aus dem Juli 2016 enthÃ¤lt die Empfehlung, einen bereits eingetretenen Wegfall von AMS-Leistungen nicht weiter zu verfolgen. Dort heiÃŸt es wÃ¶rtlich: â€žAber gegenwÃ¤rtig ist es wohl taktisch besser, die Sache ruhen zu lassen, um zu versuchen, dass das AMS weiterhin Geld zahlt.â€œ

Weitere Vermerke machen deutlich, dass negative behÃ¶rdliche Entscheidungen nicht als Abschluss eines Verfahrens betrachtet wurden. Stattdessen wurde nach zusÃ¤tzlichen MÃ¶glichkeiten gesucht, um den Aufenthalt dennoch zu sichern.

FluchtgrÃ¼nde mÃ¶glicherweise neu konstruiert

Besonders auffÃ¤llig sind interne Eintragungen zu den von Klienten vorgebrachten FluchtgrÃ¼nden. In mehreren Dokumenten taucht die sexuelle Orientierung als mÃ¶glicher Ansatzpunkt fÃ¼r neue Asylargumente auf. Eine Aktennotiz aus dem Jahr 2015 vermerkt: â€žWill ev. Gay verwenden.â€œ An anderer Stelle steht: â€žGay seit MÃ¤rz.â€œ In einem weiteren Eintrag wird erwÃ¤hnt, eine Person wolle gemeinsam mit einer anderen eine â€žGay-Freundschaft vorbringenâ€œ.

Die Dokumente legen den Schluss nahe, dass die Behauptung einer homosexuellen Orientierung zumindest in einzelnen FÃ¤llen als MÃ¶glichkeit betrachtet wurde, neue Argumente fÃ¼r laufende Verfahren zu generieren. Hintergrund dieser Ãœberlegung ist, dass homosexuellen Menschen in zahlreichen Staaten Verfolgung, gravierende Diskriminierung oder strafrechtliche Sanktionen drohen. Eine glaubhaft nachgewiesene Verfolgung aufgrund sexueller Orientierung kann dementsprechend einen Schutzanspruch begrÃ¼nden.

MÃ¶gliche Absprachen mit Justizvertretern

Besonders brisant erscheinen Unterlagen, die Kontakte zu EntscheidungstrÃ¤gern im Asylbereich betreffen. Ein internes Dokument vom Dezember 2015 beschreibt Ãœberlegungen zu einem laufenden Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht. Darin heiÃŸt es: â€žNach einiger Zeit beim BVwG (Bundesverwaltungsgericht, Anm.) nachfragen, wer der Richter ist, vielleicht kann man einen Deal machen.â€œ

Im selben Vermerk wird weiter ausgefÃ¼hrt, dass Beschwerden zurÃ¼ckgezogen werden kÃ¶nnten, falls im Gegenzug ein Aufenthaltstitel aufgrund gelungener Integration erteilt wÃ¼rde. Sollten derartige Ãœberlegungen tatsÃ¤chlich umgesetzt worden sein, wÃ¼rde dies erhebliche Zweifel an der UnabhÃ¤ngigkeit und IntegritÃ¤t behÃ¶rdlicher sowie gerichtlicher Verfahren aufwerfen.

Gezielte VerfahrensverzÃ¶gerung

Die Unterlagen enthalten zahlreiche Hinweise darauf, dass lange Verfahrensdauern nicht bloÃŸ hingenommen, sondern teilweise aktiv genutzt wurden. In einem konkreten Fall wird ausdrÃ¼cklich darauf hingewiesen, dass nach fÃ¼nfeinhalb Jahren Aufenthalt in Ã–sterreich noch keine erstinstanzliche Entscheidung vorgelegen habe. Gleichzeitig wird festgehalten, man kÃ¶nne â€žauf Dauer unzulÃ¤ssig hinarbeitenâ€œ.

Gemeint ist damit vermutlich eine Situation, in der eine Abschiebung aufgrund fortgeschrittener Integration oder anderer UmstÃ¤nde rechtlich nicht mehr durchsetzbar wÃ¤re.

Netzwerke zu weiteren Beteiligten im Asylbereich

Neben mÃ¶glichen Kontakten zu Justizvertretern deuten die Unterlagen auch Verbindungen zu weiteren Akteuren in asylrechtlichen Verfahren an. Eine Ãœbersicht im Dokumentenbestand lÃ¤sst auf Kontakte zu SachverstÃ¤ndigen und Mitarbeitern auslÃ¤ndischer VertretungsbehÃ¶rden schlieÃŸen.

Demnach soll bei einer Psychologin Einfluss auf den Inhalt von Gutachten mÃ¶glich gewesen sein. Zudem wird einem Botschaftsmitarbeiter vorgeworfen, die Ausstellung von Heimreisezertifikaten verhindert zu haben. Solche Dokumente sind Voraussetzung fÃ¼r die RÃ¼ckfÃ¼hrung von Personen ohne gÃ¼ltige Reisedokumente.

Strafverfahren trotz umfangreicher Unterlagen eingestellt

Bereits Jahre vor der BuchverÃ¶ffentlichung gelangte die Dokumentensammlung an einen Ã¶sterreichischen Asylrichter. ZusÃ¤tzlich lagen belastende Aussagen einer ehemaligen Vereinsmitarbeiterin vor. Daraufhin wurde Ende 2019 bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Anzeige erstattet. Das Verfahren wurde spÃ¤ter an die Staatsanwaltschaft Wien abgegeben.