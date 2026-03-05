Richter schlagen Alarm: Asylklagen haben sich in zwei Jahren verdoppelt

Der deutsche Rechtsstaat gerÃ¤t durch die Folgen der Migrationspolitik zunehmend unter Druck. Wie der Deutsche Richterbund mitteilt, hat sich die Zahl der Asylklagen innerhalb von nur zwei Jahren etwa verdoppelt. Die Verwaltungsgerichte sehen sich mit einer wachsenden Flut von Verfahren konfrontiert. Vertreter der Justiz warnen inzwischen offen vor einer strukturellen Ãœberlastung.

Gerichte arbeiten am Limit

Nach Angaben des Richterbundes steigt die Zahl der Verfahren im Asylbereich deutlich schneller als die KapazitÃ¤ten der Gerichte. Viele Verwaltungsgerichte arbeiten bereits am Rand ihrer Belastungsgrenze. Verfahren ziehen sich teilweise Ã¼ber Jahre hin, wÃ¤hrend gleichzeitig immer neue Klagen eingehen. Der Grund liegt im System selbst. Jeder abgelehnte Asylbewerber hat die MÃ¶glichkeit, gegen die Entscheidung zu klagen. In der Praxis wird dieses Recht hÃ¤ufig ausgeschÃ¶pft. Dadurch landen tausende FÃ¤lle vor Gericht, selbst wenn die Erfolgsaussichten gering sind. Die Folge ist eine stetig wachsende Zahl anhÃ¤ngiger Verfahren.

Politische Entscheidungen wirken nach

Der Anstieg der Asylklagen ist eng mit der Migrationsentwicklung der vergangenen Jahre verbunden. Je mehr AsylantrÃ¤ge gestellt werden, desto grÃ¶ÃŸer wird zwangslÃ¤ufig auch die Zahl der spÃ¤teren Gerichtsverfahren. Denn viele Entscheidungen des Bundesamts fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge werden angefochten. In der Justiz wÃ¤chst deshalb die Sorge, dass sich ein strukturelles Problem verfestigt. Wenn Verfahren immer lÃ¤nger dauern, kann das auch Auswirkungen auf die GlaubwÃ¼rdigkeit staatlicher Entscheidungen haben.

Richterbund fordert Reformen

Der Richterbund drÃ¤ngt deshalb auf eine politische Reaktion. Neben zusÃ¤tzlichen Richtern wird auch Ã¼ber VerÃ¤nderungen im Asylverfahren diskutiert, etwa Ã¼ber schnellere Entscheidungswege oder eine stÃ¤rkere BÃ¼ndelung von Verfahren. Kritiker betrachten diese Forderung jedoch nicht als weitreichend genug. Sie werfen die Frage auf, ob derartige Massen an Asylforderungen Ã¼berhaupt bearbeitet werden kÃ¶nnen, ohne den Rechtsstaat grundsÃ¤tzlich zu belasten. Sie betonen die Notwendigkeit von sicheren Grenzen und einer umfassenden Remigrationspolitik.