Das Elsass ist auf dem Weg zu mehr Autonomie einen wichtigen politischen Schritt vorangekommen: Die franzÃ¶sische Nationalversammlung hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, der der RegionÂ mehr SelbststÃ¤ndigkeit innerhalb FrankreichsÂ gewÃ¤hrt und damit einer alten Forderung viele ElsÃ¤sser entgegenkommt.

Sonderstatus und mehr Kompetenzen

Der Entwurf sieht vor, dass das ElsassÂ aus der Region Grand Est ausschertÂ und kÃ¼nftig eineÂ â€žauÃŸergewÃ¶hnliche KÃ¶rperschaftâ€œÂ (â€žcollectivitÃ© territoriale Ã statut particulierâ€œ) bildet, vergleichbar etwa mit Korsika. Damit wÃ¼rden dieÂ Kompetenzen von Region und DepartementÂ (Haupt- und Landkreise) in einer neuen Verwaltungseinheit zusammenlaufen, was zu mehr Entscheidungsbefugnissen in Bereichen wieÂ Kultur, Bildung, Wirtschaft und TourismusÂ fÃ¼hren soll.

Geplant ist auÃŸerdem eineÂ stÃ¤rkere finanzielle Eigenverantwortung: Das Elsass kÃ¶nnte kÃ¼nftig einen grÃ¶ÃŸeren Teil seiner Steuereinnahmen behalten und selbst Ã¼ber deren Verwendung entscheiden kÃ¶nnen. Die genauen ZustÃ¤ndigkeiten und Grenzen gegenÃ¼ber Paris werden aber noch in Verhandlungen mit der Zentralregierung geklÃ¤rt.

UnterstÃ¼tzung durch Rassemblement National

MÃ¶glich wurde der Durchbruch des Autonomiegesetzes vor allem durch dieÂ UnterstÃ¼tzung des Rassemblement National (RN)Â von Marine Le Pen. Die franzÃ¶sische Nationalversammlung stimmte dem Vorschlag mitÂ 131 Jaâ€‘Stimmen gegen 100 NeinÂ zu; ohne die Mehrheit der Rechten hÃ¤tte die Reform keine ausreichende Mehrheit gefunden.

Der RN profitiert davon, weil er sich alsÂ BÃ¼rger-SchÃ¼tzer regionaler IdentitÃ¤tenÂ versteht â€“ nicht nur im Elsass, sondern auch auf Korsika.

Grenzland zwischen Frankreich und Deutschland

Das Elsass ist seit Jahrhunderten einÂ Grenzland zwischen Frankreich und DeutschlandÂ geblieben. Nach demÂ Deutschâ€‘FranzÃ¶sischen Krieg von 1870/71Â wurde es als â€žReichsland ElsaÃŸ-Lothringenâ€œ Teil des Deutschen Reiches, mit einer gewissen inneren Autonomie und einer eigenen politischen Entwicklung.

Nach dem Ersten Weltkrieg musste Deutschland das Gebiet imÂ Versailler Vertrag 1919Â wieder an Frankreich abtreten; im Zweiten Weltkrieg wurde esÂ erneut kurz von Deutschland besetzt, bevor es nach 1945 dauerhaft zu Frankreich zurÃ¼ckkehrte. Seitdem ist das Elsass formal vollwertige franzÃ¶sische Region, aber viele Bewohner pflegen eineÂ doppelte IdentitÃ¤tÂ â€“ zwischen franzÃ¶sischer StaatsangehÃ¶rigkeit und deutscher Sprachâ€‘ und Kulturgeschichte.

Gebietsreform 2015 und die Folgen

2015 wurde im Rahmen einer groÃŸenÂ territorialen ReformÂ die selbststÃ¤ndige Region Elsass aufgelÃ¶st und mit Lothringen sowie Champagne-Ardenne zurÂ GroÃŸregion Grand EstÂ zusammengelegt. Die Reform wurde in Paris ohne Volksabstimmung beschlossen und lÃ¶ste im Elsass massiven Protest aus: Viele sahen darin denÂ Verlust eigener StrukturenÂ und der elsÃ¤ssischen IdentitÃ¤t. Die nun beschlossene Autonomie gilt deshalb auch alsÂ Korrektur der GebietsreformÂ und als Antwort auf die Forderungen nach â€žmehr Elsass im Elsassâ€œ.