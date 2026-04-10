Kickl: â€žAls Freiheitlicher wirst du gelobt, wenn du gegen die eigene Familie auftrittstâ€œ

â€žAls Freiheitlicher wirst du gelobt, wenn du gegen die eigene Familie auftrittst oder wenn du tot bist. Beides habe ich jetzt nicht vorâ€œ, konterte FPÃ–-Chef Herbert Kickl dem Ã–VP-Berater Wolfgang Rosam, als dieser gestern, Mittwoch, auf Oe24 die KonstruktivitÃ¤t des JÃ¶rg Haider lobte.Â

â€žAus meiner Sichtâ€œ, so Kickl weiter, â€žkann man als Demokrat keine konstruktivere Politik machen, als sich auf die Seite der BevÃ¶lkerung zu stellenâ€œ. Es sei doch typisch: Sobald sich jemand von der FPÃ– verabschiede, so wie es JÃ¶rg Haider mit dem BZÃ– getan habe, werde er zum â€žBest Buddyâ€œ von allen in dieser Republik. In diesem Moment werde er mit Komplimenten Ã¼berhÃ¤uft, dann sei er der Konstruktivste, dann sei er der groÃŸartigste Staatsmann, dann sei er ein VernÃ¼nftiger und alle anderen seien dann die BÃ¶sen, die ZerstÃ¶rer, die negativen KrÃ¤fte.

Lob fÃ¼r Kickl von ungewohnter Seite

Oe24-Journalistin Isabelle Daniel sprach am Beginn der Sendung mit dem Thema â€ž70 Jahre FPÃ–â€œ Kickl ein von ihr gar nicht erwartetes Lob aus. Der FPÃ–-Chef, so Daniel, sei zum Oe24-Talk gekommen, ohne zu fragen, wer noch in der Diskussionsrunde sitzen wÃ¼rde. DafÃ¼r zollte sie Kickl Respekt. Dieser wunderte sich darÃ¼ber und meinte, allein das sei bezeichnend dafÃ¼r, wie andere Vertreter der Parteien bei solchen Einladungen vorgehen wÃ¼rden.Â

Politikberater sind in Zeitschleife hÃ¤ngen geblieben

Neben Rosam und Peter Westenthaler komplettierte die Runde auch Ex-SPÃ–-Manager Josef Kalina, der allen Ernstes behauptete, dass Herbert Kickl gar nicht regieren wolle. â€žSie hatten die Chance, Herr Kickl, und haben die Verantwortung gescheut, weil Sie gewusst haben, dass Ã–sterreich ein Sparpaket brauchtâ€œ, so Kalina.

Kickl konterte ihm, dass er manchmal das GefÃ¼hl habe, dass diese Politikberater, die da in Ã–sterreich herum seien, â€žund Sie sind einer davonâ€œ, dass die irgendwo in der Zeitschleife hÃ¤ngen geblieben seien. â€žSie argumentieren gleich wie vor 20 Jahren und haben Ã¼berhaupt nicht gemerkt, dass sich da einiges geÃ¤ndert hatâ€œ, machte der FPÃ–-Chef Kalina klar, was er von ihm hÃ¤lt.

Systemwechsel wichtiger als Kanzlersein

Auf die Nachfrage von Daniel, â€žwollen Sie Ã¼berhaupt Kanzler werden?â€œ, antwortete Kickl:

NatÃ¼rlich will ich das. Das Kanzlersein ist aber nicht das Wichtigste, der Systemwechsel ist wichtiger. Das ist der groÃŸe Anspruch. Weil more of the same, das ist das, was dieses Land nicht weiterbringen wird. Im Gegenteil, da werden wir gegen die Wand fahren. Und das ist der entscheidende Unterschied.

“RegierungsfÃ¤hige” Parteien fÃ¼hrten Ã–sterreich in den Abgrund

Kickl warf Kalina auch vor, den falschen Begriff von Verantwortung zu haben. Seit dem Jahr 2015 hÃ¤tten alle anderen Parteien bis jetzt regiert (â€žmit Ausnahme von eineinhalb Jahren, als die FPÃ– eine ordentliche Regierungsbilanz hingelegt hatâ€œ), die Schwarzen, die Roten, die GrÃ¼nen und die Neos. Kickl wÃ¶rtlich:

Und was ist das Ergebnis dieser RegierungsfÃ¤higkeit? Dass wir, was die Wirtschaftsentwicklung und Wirtschaftsleistung betrifft, ganz hinten in der Tabelle sind, dass wir bei der Teuerung ganz vorne sind, dass die Firmenpleiten explodieren, dass die Schulden durch die Decke gehen, dass wir eine riesige Baustelle im AuslÃ¤nderbereich haben, dass das Bildungssystem ein Desaster ist, dass das Gesundheitssystem hin ist – das ist die Leistungsbilanz der Parteien, die sich exklusiv fÃ¼r regierungsfÃ¤hig erklÃ¤ren.



