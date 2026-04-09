4,8 Millionen Euro Schaden: Migranten-Netzwerk soll Staat betrogen haben

Ein groÃŸ angelegtes Ermittlungsverfahren des Bundeskriminalamts und der Staatsanwaltschaft Wien hat ein weit verzweigtes Betrugssystem offengelegt, das den Ã¶sterreichischen Staat seit 2024 rund 4,8 Millionen Euro gekostet haben soll. Ãœber mehr als 200 Scheinfirmen sollen VerdÃ¤chtige aus Syrien, Afghanistan, Pakistan und Marokko durch fingierte BeschÃ¤ftigungen und gefÃ¤lschte Unterlagen Steuervorteile und Sozialleistungen erschlichen haben.

200 Scheinfirmen, StrohmÃ¤nner und falsche Dokumente

Ausgangspunkt der Ermittlungen waren auffÃ¤llige FinanzstrÃ¶me im Jahr 2024. Die BehÃ¶rden enttarnten ein professionell aufgebautes Netzwerk, das mit Ã¼ber 200 Scheinfirmen Einkommen und BeschÃ¤ftigungen vorgetÃ¤uscht haben soll, um Vorsteuer geltend zu machen. StrohmÃ¤nner aus Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Bulgarien seien gegen geringe GeldbetrÃ¤ge als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer oder Angestellte gemeldet worden, ohne jemals tatsÃ¤chlich einer TÃ¤tigkeit nachzugehen.

Pakistaner, Syrer, Afghanen und Marokkaner kassierten ab

Zehn mutmaÃŸliche HintermÃ¤nner aus Pakistan, Syrien, Afghanistan und Marokko sollen die so ergaunerten BetrÃ¤ge anschlieÃŸend in bar abgehoben oder auf eigene Konten transferiert haben. DarÃ¼ber hinaus seien auch Betrugshandlungen im Zusammenhang mit Familiennachzug, falschen Dokumenten und Scheinehen festgestellt worden. Eine Frau habe ihren Wochengeldbetrag deutlich erhÃ¶ht, eine andere sei zum Schein krankenversichert worden, um eine Operation durchfÃ¼hren zu lassen. Ein Syrer habe sich mit gefÃ¤lschten Lohnzetteln sogar die Ã¶sterreichische StaatsbÃ¼rgerschaft erschlichen. Ein Aberkennungsverfahren wurde eingeleitet.

GroÃŸe Razzia in Wien und NiederÃ¶sterreich

Am 25. MÃ¤rz 2026 kam es in Wien und NiederÃ¶sterreich zu einer groÃŸ angelegten Razzia. Dabei klickten fÃ¼r zwei Pakistaner (46 und 34 Jahre alt), einen Inder (41) und einem Iraker mit deutschem Pass die Handschellen. Sechs weitere Beschuldigte wurden vernommen. Bei insgesamt 16 Hausdurchsuchungen beschlagnahmten die Ermittler 186.000 Euro Bargeld, 100 Handys, mehrere IT-GerÃ¤te sowie zahlreiche Unterlagen und Bankkarten.

Nach Angaben des Bundeskriminalamts lÃ¤uft die Auswertung der Beweismittel derzeit auf Hochtouren. Mehr als 200 Personen sollen in den Fall involviert sein. â€žDie Strukturen waren hochprofessionell organisiertâ€œ, erklÃ¤rte Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamts.

Kein Erfolg, sondern handfester Skandal

FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz Ã¼bte wÃ¤hrenddessen scharfe Kritik an der Verlierer-Ampel: Er bezeichnete den spÃ¤ten Zugriff als Skandal statt Erfolg und stellte die Kontrollen bei heimischen Unternehmen gegen den langanhaltenden Missbrauch durch Zuwanderer gegenÃ¼ber:

Dass dieses hochkriminelle Netzwerk aus Ã¼ber 200 Scheinfirmen erst nach einem Schaden von fast fÃ¼nf Millionen Euro gestoppt wurde, ist kein Erfolg, sondern ein handfester Skandal und ein Armutszeugnis fÃ¼r die Sicherheit in diesem Land unter der Ã–VP.

Ã–VP-gefÃ¼hrtes Innenministerium setzt falsche PrioritÃ¤ten

Schnedlitz hinterfragte die PrioritÃ¤ten der BehÃ¶rden, die bei FPÃ–-Ausgaben schnell reagieren, aber Steuergeld erschleichen lieÃŸen, und tadelte Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner fÃ¼r den Fokus auf EinzelfÃ¤lle statt systemischer Clan-Strukturen:

Wenn die FPÃ– billigen Sprit an einer Tankstelle in Wien ausgibt, steht beim Tankstellenbetreiber ad hoc die BehÃ¶rde zur Kontrolle vor der HaustÃ¼r. Wenn Steuermillionen Ã¼ber einen offensichtlich lÃ¤ngeren Zeitraum hinweg durch Zuwanderer erschlichen werden, will das offensichtlich niemandem auffallen.

Der blaue GeneralsekretÃ¤r forderte den sofortigen Entzug erschlichener StaatsbÃ¼rgerschaften und einen Paradigmenwechsel zum Schutz der Steuerzahler vor einem â€žSelbstbedienungsladenâ€œ Ã–sterreich.