Kurz vor den Parlamentswahlen in Ungarn trat ZoltÃ¡n Szalai, seit 2009 Generaldirektor des Fidesz-nahen Mathias-Corvinus-Collegiums (MCC) und Medienstratege von MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n, im krone.tv-Podcast â€žMessage Macht Medienâ€œ mit Gerald Fleischmann offen in die Offensive und zeigte sich optimistisch.

Knapper Fidesz-Sieg erwartet

Der sonst eigentlich eher zurÃ¼ckhaltende Szalai prognostizierte einen knappen Sieg von OrbÃ¡ns Fidesz-Partei mit drei bis fÃ¼nf Prozent Vorsprung: â€žEs wird deutlich knapper als zuletzt.â€œ Zum Irankrieg kommentierte er, dass der Ukraine-Konflikt relevanter sei, da Ungarns Ã–l aus Russland komme â€“ anders als bei EU-LÃ¤ndern mit NahostabhÃ¤ngigkeit.

Linke Medien manipulieren WÃ¤hler

Auf VorwÃ¼rfe eines pro-russischen Kurses Orbans reagierte Szalai scharf: â€žDas darf man nicht machenâ€œ, sagte er zum Einmarsch in die Ukraine, lehnte eine ideologische Positionierung aber ab. Die Blockade von EU-Sanktionen und Hilfsgeldern rechtfertigte er pragmatisch: â€žWarum sollte man sich selbst ins Bein schieÃŸen?â€œ, fragte er. BrÃ¼ssel Ã¼be tÃ¤glichen Druck aus, beklagte er. Die Behauptungen der britischen BBC Ã¼ber Stimmenkauf vor der Wahl wies er als â€žgegenstandslosâ€œ zurÃ¼ck â€“ linksgerichtete Medien wollten WÃ¤hler manipulieren.

Szalais Auftritt kurz vor der Wahl am 12. April bekrÃ¤ftigt Orbans Strategie: Nationale SouverÃ¤nitÃ¤t und Wirtschaftsinteressen vor EU-Zentralismus stellen, um die Basis zu mobilisieren.