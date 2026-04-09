Fuchs: â€žWerden zwei Legislaturperioden brauchen, um Budget-Desaster zu reparierenâ€œ

FPÃ–-Nationalratsabgeordneter Hubert Fuchs pendelt derzeit durch Ã–sterreich, um den Menschen das wahre Budget-Desaster zu erklÃ¤ren und LÃ¶sungen vorzuschlagen. Gestern, Mittwoch, Ã¶ffnete er dem Publikum in Wien-Simmering die Augen Ã¼ber das, was die Verlierer-Ampel der nÃ¤chsten Generation antut.

Profunder Kenner der Finanzpolitik

â€žDie Schulden von heute sind die Steuern von morgenâ€œ, sagte Fuchs, der in der schwarz-blauen Regierung als StaatssekretÃ¤r im Finanzministerium ein ausgeglichenes Budget prÃ¤sentieren konnte. Wenn der profunde Kenner der Finanzpolitik im Nationalrat spricht, kÃ¶nnen ihm die anderen Parteien nur zuhÃ¶ren und lernen, denn seine AusfÃ¼hrungen sind prÃ¤zise und unwiderlegbar.

Verlierer-Ampel agiert wie VorgÃ¤nger-Regierung

Das war auch in Wien-Simmering so, als Fuchs der Verlierer-Ampel vorwarf, in ihrer Legislaturperiode ein fast so hohes Budget-Defizit wie zuvor Schwarz-GrÃ¼n zu machen, nÃ¤mlich insgesamt 88 Milliarden Euro. Wie dramatisch die Entwicklung ist, unterstreicht die Tatsache, dass die Dreierkoalition aus Ã–VP, SPÃ– und Neos im Unterschied zur VorgÃ¤nger-Regierung, die allein 46,6 Milliarden Euro an Corona-Hilfen ausgezahlt hat, diese Belastung nicht zu stemmen hat.

Staat muss zuerst bei sich selbst sparen

Kommt die FPÃ– in Regierungsverantwortung, werde man zwei Legislaturperioden brauchen, um den Schaden der VorgÃ¤nger-Regierungen wieder gutmachen zu kÃ¶nnen, sagte Fuchs. Der Staat mÃ¼sse zuerst bei sich sparen, bevor er die BÃ¼rger belaste. Es wÃ¤re dringend notwendig, die Ausgaben dahingehend zu prÃ¼fen, ob sie noch zeitgemÃ¤ÃŸ oder zweckmÃ¤ÃŸig seien. Als Mittel, um das Budget zu entlasten, nannte Fuchs die EntbÃ¼rokratisierung sowie die Erleichterung des Steuerrechts, aber auch den Stopp der Ãœberregulierung des EU-Rechts, fÃ¼r das zigtausende Stellen geschaffen werden mussten und die Unternehmer in finanzielle Not gebracht habe.

Verwaltung ist kein Selbstbedienungsladen fÃ¼r die Roten

Fuchs blickte in seinem Vortrag auch auf die Finanzsituation in Wien, wo der Schuldenstand bis 2030 auf prognostizierte 30 Milliarden Euro klettern soll – und das trotz unverschÃ¤mter GebÃ¼hren-ErhÃ¶hungen etwa beim Parken und der Streichung des Pensionisten-Fahrscheins. Fuchs wÃ¶rtlich: â€žIm roten Wien hat man noch nicht erkannt, dass die Verwaltung kein Selbstbedienungsladen istâ€œ.