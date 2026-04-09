Die GrÃ¼nen warben 2025 illegal mit Robert Habecks Bild auf dem Siegestor in MÃ¼nchen. DafÃ¼r wurde nun eine Geldstrafe fÃ¤llig.

Foto: Heinrich-BÃ¶ll-Stiftung / wikimedia commons (CC BY SA 2.0)

Bayern

9. April 2026 / 09:20 Uhr

Geldstrafe fÃ¼r GrÃ¼ne wegen Habeck-Werbung

Die GrÃ¼nen mÃ¼ssen nun fÃ¼r eine nicht genehmigte Wahlkampfaktion in MÃ¼nchen eine GeldbuÃŸe bezahlen. Wie die Welt berichtete, verhÃ¤ngte das Kreisverwaltungsreferat fÃ¼r die Projektion ihres damaligen Kanzlerkandidaten Robert Habeck auf das MÃ¼nchner Siegestor im Januar 2025 jetzt eine Strafe in HÃ¶he von 6.948 Euro.

Habecks Gesicht auf Siegestor

Nach Angaben der BehÃ¶rde kÃ¶nnen die Betroffenen die Bescheide anfechten und gerichtlich Ã¼berprÃ¼fen lassen. Zuvor berichteten mehrere Medien Ã¼ber den Fall. Die Partei projizierte das Konterfei Habecks samt Slogan fÃ¼r etwa eine Stunde auf das Siegestor. Eine Genehmigung lag laut Kreisverwaltungsreferat nicht vor. Zudem wird den Betroffenen vorgeworfen, Wahlwerbung auÃŸerhalb der dafÃ¼r vorgesehenen FlÃ¤chen betrieben und dabei auch noch denkmalschutzrechtliche Bestimmungen missachtet zu haben.

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Den grÃ¶ÃŸeren Anteil der GeldbuÃŸe trÃ¤gt mit 4.728,50 Euro die BundesgeschÃ¤ftsstelle von BÃ¼ndnis 90/Die GrÃ¼nen als Auftraggeberin. Auf die beteiligte Werbeagentur und deren Verantwortlichen entfallen 2.219,50 Euro. Bei der HÃ¶he der Strafe wird insbesondere berÃ¼cksichtigt, dass die Aktion bundesweit Aufmerksamkeit erregt hat, teilte die BehÃ¶rde mit.

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