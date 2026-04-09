Stockers Welt: Bei Waffenstillstand ist Trump plÃ¶tzlich kein Kickl-Freund mehr!

Ã–VP-Kanzler Christian Stocker hatte zu Ostern Donald Trump und Wladimir Putin noch als â€žHerbert Kickls Freundeâ€œ bezeichnet, â€ždie uns diese gravierende Energiekrise beschert habenâ€œ. Jetzt, nachdem Trump mit dem Iran einen zweiwÃ¶chigen Waffenstillstand vereinbart hat, ist der US-PrÃ¤sident plÃ¶tzlich kein Freund mehr des FPÃ–-Chefs.

Stocker als “Friedensengel” im Nahen Osten

Stocker gibt gerne Binsenweisheiten von sich. â€žWer weniger Sprit verbraucht, bezahlt wenigerâ€œ, richtete der Chef der Verlierer-Ampel den Ã–sterreichern aus. Gestern, Mittwoch, tat er dann das, was er offenbar am liebsten tut: Der Bundeskanzler Ã¤uÃŸerte sich zu internationalen Ereignissen. Da hat er zwar Ã¼berhaupt keinen Einfluss, wird auch nicht gehÃ¶rt, aber sich auÃŸerhalb der Konfliktzone fÃ¼r den Frieden einzusetzen, ist immer eine Option, um aus der eigenen Verantwortung zu flÃ¼chten und von der eigenen desastrÃ¶sen Innenpolitik abzulenken.Â

Lob fÃ¼r Pakistan

Der Ã–VP-Kanzler rÃ¼ckte also aus, um den Waffenstillstand im Nahen Osten als Mosaikstein fÃ¼r einen dauerhaften Frieden zu loben, der eine globale Energie- und Wirtschaftskrise abwenden kÃ¶nnte. Er bedankte sich bei â€žunseren Partnern in Pakistanâ€œ fÃ¼r die erfolgreichen VermittlungsbemÃ¼hungen. Trump aber kam in seinem Facebook-Posting nicht vor, obwohl dieser den Waffenstillstand angeboten hat. Und siehe da: Auch Kickl wurde nicht mehr als Freund des US-PrÃ¤sidenten, der nun zwei Wochen lang keine Bomben mehr auf den Iran werfen will, genannt.Â

Eigenes Narrativ verbreitet

Noch zu Ostern sah das anders aus: Da versuchte Stocker weiterhin das Narrativ von Ã–VP und SPÃ– zu verbreiten, Kickl sei ein Freund des US- und Russland-PrÃ¤sidenten, nur weil der FPÃ–-Chef klar gegen die Russland-Sanktionen ist und Trump dafÃ¼r lobt, dass er zum Beispiel eine harte Einwanderungspolitik verfolgt, fÃ¼r Meinungsfreiheit kÃ¤mpft und die Gender-Ideologie ablehnt.