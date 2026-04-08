Am helllichten Nachmittag: Ein 23-jÃ¤hriger Afghane sticht in NiederÃ¶sterreich mehrfach auf seinen 22-jÃ¤hrigen Landsmann ein.

Foto: Paul Bradbury / iStockphoto.com (Agenturfoto. Mit Models gestellt.)

AuslÃ¤nder-KriminalitÃ¤t

8. April 2026 / 15:45 Uhr

Afghane sticht eigenen Landsmann nieder: Blutige Eskalation in NiederÃ¶sterreich

Am Dienstagnachmittag, dem 7. April 2026, gegen 16.50 Uhr, eskalierte auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Regensburger StraÃŸe im niederÃ¶sterreichischen PÃ¶chlarn (Bezirk Melk) ein Streit zwischen zwei MÃ¤nnern afghanischer Herkunft. Ein 23-jÃ¤hriger Afghane soll mehrfach mit einer Stichwaffe auf einen 22-jÃ¤hrigen Landsmann eingestochen haben. Das Opfer erlitt mehrere Stichverletzungen am Hals und an der Schulter, konnte aber selbst den Notruf wÃ¤hlen und schwebt nicht in Lebensgefahr. Die Polizei sprach von einer raschen Festnahme des TatverdÃ¤chtigen in unmittelbarer NÃ¤he des Tatorts.

TÃ¤ter in U-Haft â€“ Ermittlungen wegen Mordversuchs

Der 23-JÃ¤hrige wurde kurz nach der Tat gefasst und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. PÃ¶lten gebracht. Laut Angaben der Landespolizeidirektion NiederÃ¶sterreich laufen die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Die Tatwaffe wurde sichergestellt, weitere Einvernahmen und Erhebungen sind im Gange. Die beiden MÃ¤nner kannten sich, das genaue Motiv ist noch unklar. HintergrÃ¼nde zum Aufenthaltsstatus des TÃ¤ters werden in den bisherigen Polizeiberichten nicht detailliert genannt.

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Der nÃ¤chste â€žEinzelfallâ€œ

Dieser Vorfall steht nicht allein. Er reiht sich in eine lange Serie von Messerattacken ein, bei denen TatverdÃ¤chtige aus dem afghanischen Kulturkreis eine auffÃ¤llige Rolle spielen. WÃ¤hrend die etablierte Politik und ihre Medien jeden solchen Fall als isoliertes Ereignis abtun, zeigt die RealitÃ¤t auf den StraÃŸen NiederÃ¶sterreichs und in anderen BundeslÃ¤ndern etwas anderes: Die zunehmende Masseneinwanderung und die damit verbundene Multikulturalisierung erzeugen genau jene Konflikte und Sicherheitsrisiken, vor denen Kritiker seit Jahren warnen.

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