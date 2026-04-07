Kirche im Wahlkampfmodus: Evangelischer Bischof warnt vor AfD-Regierung

FÃ¼nfeinhalb Monate vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am 20. September 2026 hat sich die evangelische Nordkirche mit ungewÃ¶hnlicher SchÃ¤rfe positioniert. Bischof Tilman Jeremias im Sprengel Mecklenburg und Pommern warnte in einem ausfÃ¼hrlichen Osterinterview mit dem Nordkurier: Eine mÃ¶gliche AfD-Regierung in Schwerin wÃ¤re â€žkein SpaÃŸâ€œ fÃ¼r die Kirchen. Die Nordkirche bereite sich bereits auf Szenarien vor, in denen eine neue Landesregierung Staatsleistungen streicht oder den Einzug der Kirchensteuer Ã¼ber die FinanzÃ¤mter stoppt.

Universalismus als Rechtfertigung

Jeremias begrÃ¼ndet seine Haltung theologisch:

FÃ¼r uns als Christen ist es wesentlich, dass alle Menschen GeschÃ¶pfe Gottes sind. Die Bibel berichtet sogar, dass sie Ebenbilder Gottes sind. Dann haben gebÃ¼rtige Deutsche keinen hÃ¶heren Wert als zum Beispiel Menschen, die zugewandert sind.

Wer das Gegenteil behaupte, begebe sich auf Terrain, das mit dem christlichen Glauben und der Lehre der evangelischen Kirche nicht vereinbar sei. Die AfD-Positionen zum Umbau des Sozialsystems, die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte benachteiligten, stÃ¼nden im Widerspruch zum christlichen Menschenbild. Als weiteres Beispiel fÃ¼r die vermeintlich antichristliche Haltung nannte er das Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt, das sich massiv gegen die Kirchen richten wÃ¼rde.

Politische Einmischung trotz Trennung von Staat und Kirche

Jeremias beteuert nichtdestotrotz, keine Parteipolitik zu machen:

Als Kirche machen wir keine Parteipolitik. Wenn wir uns politisch Ã¤uÃŸern, berufen wir uns immer auf unseren christlichen Glauben

Gleichzeitig sucht sie den Dialog mit AfD-WÃ¤hlern Ã¼ber sogenannte â€žVerstÃ¤ndigungsorteâ€œ â€“ neutrale GesprÃ¤chsrunden, in denen keine Menschenverachtung stattfinden soll. Der AfD-Landtagsabgeordnete Horst FÃ¶rster, rechtspolitischer Sprecher der Fraktion, sieht darin jedoch klare Wahlkampf-ManÃ¶ver.

Es geht dem Bischof allein darum, die AfD mit dem moralischen Gewicht seines Amtes als unwÃ¤hlbar hinzustellen.

Die aktuelle Lage spitzt die Debatte zu. Umfragen sehen die AfD in Mecklenburg-Vorpommern deutlich Ã¼ber 30 Prozent und damit vor allen anderen Parteien. Der Landesverband gilt im Vergleich zu anderen ostdeutschen VerbÃ¤nden als gemÃ¤ÃŸigt und ist nicht als â€žgesichert rechtsextremistischâ€œ eingestuft. Dennoch bereitet sich die Nordkirche juristisch und organisatorisch auf eine AfD-gefÃ¼hrte Regierung vor.

Mitgliederschwund als stumme Anklage

WÃ¤hrend die Kirche mit dem moralischen Zeigefinger gegen die AfD ausholt, setzt sich der eigene demografische Absturz ungebremst fort. Ende 2025 gehÃ¶rten der Evangelischen Kirche in Deutschland bundesweit nur noch 17,4 Millionen Menschen an, ein RÃ¼ckgang um 3,2 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahr. In der Nordkirche, zu der auch Mecklenburg-Vorpommern zÃ¤hlt, sank die Zahl der Mitglieder im Land auf 192.013, ein Minus von 6.889 im Vergleich zu 2024. HauptgrÃ¼nde sind SterbefÃ¤lle Ã¤lterer Mitglieder und anhaltend hohe Austritte bei gleichzeitig schwachen Tauf- und Aufnahmezahlen.