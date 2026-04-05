Erste islamisch regierte Stadt droht: GrÃ¼ne als willige Helfer?

Eine aktuelle Prognose fÃ¼r den Stadtrat von Birmingham schockiert politische Beobachter. Laut einer Umfrage des Instituts Bombe fÃ¼r den Birmingham Mail vom MÃ¤rz 2026 verliert Labour die absolute Mehrheit. Statt der frÃ¼heren Dominanz der Sozialisten soll nun eine Allianz aus islamischen und pro-palÃ¤stinensischen Gruppen die Macht Ã¼bernehmen.

Islamisten als UnabhÃ¤ngige getarnt?

Den Sozialisten der Labour Party bleiben laut Umfrage nur noch elf von 101 Sitzen. Die stÃ¤rkste Fraktion werden die parteilosen/unabhÃ¤ngigen mit 31 Mandaten, gefolgt von den GrÃ¼nen mit 22 und Reform UK mit 19 Sitzen. Konservative und Liberaldemokraten sacken auf zehn beziehungsweise acht ab. Rechnerisch reicht schon die Kombination aus UnabhÃ¤ngigen und GrÃ¼nen fÃ¼r die Kontrolle des Rates.

Hinter den 31 Sitzen der UnabhÃ¤ngigen steckt kein zufÃ¤lliger Haufen, sondern vor allem die Independent Candidates Alliance (ICA). GefÃ¼hrt von dem Anwalt Akhmed Yakoob und dem Aktivisten Shakeel Afsar, tritt die Allianz gezielt in Bezirken mit hohem moslemischen BevÃ¶lkerungsanteil an. Viele dieser WÃ¤hler sind seit dem Gaza-Krieg von Labour abgerÃ¼ckt. Das PalÃ¤stina-Thema dominiert den Wahlkampf, moslemische Stimmen werden massiv mobilisiert. Die ICA setzt auf klare pro-palÃ¤stinensische Positionen und kritisiert Labour scharf fÃ¼r dessen Haltung zum Nahostkonflikt.

Der Schatten des Terrors

Unter den ICA-Kandidaten findet sich auch Shahid Butt, der 1999 im Jemen wegen Beteiligung an einer TerrorverschwÃ¶rung zu fÃ¼nf Jahren Haft verurteilt wurde. Geplant waren AnschlÃ¤ge auf das britische Konsulat, eine Kirche und ein Hotel. Heute kandidiert er fÃ¼r die ICA in Sparkhill, einem Viertel mit rund zwei Dritteln pakistanisch-stÃ¤mmiger Einwohner. Butt selbst spricht von â€žFehlern in der Vergangenheitâ€œ und will nun â€ždie Menschen vereinenâ€œ. Die Fakten bleiben dennoch stehen.

GrÃ¼ne als potenzielle SteigbÃ¼gelhalter?

Die GrÃ¼nen profitieren ebenfalls massiv und legen in der Prognose um 20 Sitze zu. Sie teilen mit groÃŸen Teilen der ICA die harte pro-palÃ¤stinensische Linie und gelten in Birmingham als Teil des linken bis linksradikalen Spektrums. Eine Zusammenarbeit gegen Reform UK und Konservative liegt nahe, auch wenn das bedeutet, progressive Positionen gegenÃ¼ber religiÃ¶s-fundamentalistischen Strukturen zurÃ¼ckzustellen.

Die demografische Bombe

Birmingham hat einen der hÃ¶chsten moslemischen BevÃ¶lkerungsanteile GroÃŸbritanniens, rund 30 Prozent stadtweit, in manchen Regionen deutlich darÃ¼ber. Die Islamisierung ist hier kein abstraktes Gespenst mehr, sondern gelebte RealitÃ¤t. Labour hat jahrelang auf diese WÃ¤hler gesetzt, doch der Gaza-Konflikt hat den Bruch endgÃ¼ltig gemacht. Statt Reformen bei Integration, Sicherheit und Ã¶ffentlichen Diensten liefert die Partei nur noch leere Versprechen, wÃ¤hrend die Stadt mit MÃ¼llbergen, Finanzkrise und Dienstleistungschaos kÃ¤mpft.

Was nun, GroÃŸbritannien?

Die Wahlen finden am 7. Mai 2026 statt. Die Umfrage ist keine Garantie, doch sie zeigt einen klaren Trend: Der moslemische WÃ¤hlerblock wird zur entscheidenden Macht. Die konservative Reform UK profitiert auf der anderen Seite vom Labour-Absturz. Sollte die ICA-GrÃ¼nen-Allianz tatsÃ¤chlich den Rat Ã¼bernehmen, wÃ¤re das ein historischer Einschnitt und ein Warnsignal fÃ¼r das gesamte Land. Die etablierten Parteien haben die Signale der Basis ignoriert. Jetzt droht die Quittung in Form einer Stadt, in der islamistische und linke KrÃ¤fte gemeinsam regieren. Die BÃ¼rger Birminghams entscheiden bald selbst, ob sie das wirklich wollen