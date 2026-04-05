Soziale Gerechtigkeit? HÃ¤rte gegen Kurzzeit-Arbeitslose, Nachsicht bei Langzeitbezug

Die jÃ¼ngsten arbeitsmarktpolitischen MaÃŸnahmen der Verlierer-Ampel SPÃ–, Ã–VP und Neos werfen grundlegende Fragen nach Fairness, Treffsicherheit und sozialer Gerechtigkeit auf. Was als Reform verkauft wird, entpuppt sich bei nÃ¤herer Betrachtung als ein System mit deutlicher Schlagseite â€“ zulasten jener, die nur vorÃ¼bergehend auf UnterstÃ¼tzung angewiesen sind.Â

Die politische Botschaft dahinter ist brisant: Eigeninitiative wird sanktioniert, FlexibilitÃ¤t erschwert. Statt den Wiedereinstieg zu erleichtern, werden zusÃ¤tzliche HÃ¼rden aufgebaut.

Betroffene kÃ¤mpfen mit ExistenzÃ¤ngsten

Seit 1. JÃ¤nner 2026 gilt: Wer arbeitslos wird und sich mit einem geringfÃ¼gigen Zuverdienst Ã¼ber Wasser halten will, riskiert unter bestimmten Voraussetzungen den vollstÃ¤ndigen Verlust des Arbeitslosengeldes. Betroffen sind ausgerechnet jene, die keine durchgehende geringfÃ¼gige BeschÃ¤ftigung Ã¼ber 26 Wochen vorweisen kÃ¶nnen â€“ also oft Menschen, die zuvor voll im Erwerbsleben standen. Das trifft insbesondere Alleinerziehende und Arbeitnehmer, die neben Beruf und Familie keine MÃ¶glichkeit hatten, zusÃ¤tzliche BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisse aufzubauen. FÃ¼r sie bedeutet ein Jobverlust nicht nur finanzielle Unsicherheit, sondern nun auch den Wegfall einer wichtigen BrÃ¼cke zurÃ¼ck in den Arbeitsmarkt. Wer sich bislang mit kleineren TÃ¤tigkeiten Ã¼ber Wasser gehalten hat, um LÃ¼cken im Lebenslauf zu vermeiden, wird nun faktisch bestraft.

FÃ¶rderung der â€žSozialen HÃ¤ngematteâ€œ

Gleichzeitig zeigt sich die Regierung bei Langzeitarbeitslosen deutlich groÃŸzÃ¼giger. Wer Ã¼ber ein Jahr durchgehend Sozialleistungen bezieht, darf weiterhin hinzuverdienen. Diese Ungleichbehandlung wirft Fragen auf: Warum wird ausgerechnet langjÃ¤hrige AbhÃ¤ngigkeit vom System mit mehr Spielraum belohnt, wÃ¤hrend kurzfristige Inanspruchnahme restriktiver gehandhabt wird?

Offiziell soll der Zuverdienst bei Langzeitarbeitslosen als Integrationsinstrument dienen. Doch die gegenlÃ¤ufige Behandlung kurzfristig Arbeitsloser legt den Verdacht nahe, dass hier weniger sachliche Logik als politische Symbolik im Vordergrund steht.

ArbeitskrÃ¤ftemangel oder strukturelle Fehlentwicklung

Auch auf institutioneller Ebene regt sich Widerstand. Arbeiterkammer-PrÃ¤sidentin Renate Anderl (SPÃ–) Ã¤uÃŸerte deutliche Kritik, ebenso wie die FPÃ–-Arbeitsmarktsprecherin Dagmar Belakowitsch, die in den MaÃŸnahmen keinen ernsthaften Beitrag zur LÃ¶sung der Arbeitsmarktprobleme erkennt.

Besonders widersprÃ¼chlich erscheint die Argumentation der Verantwortlichen beim Thema ArbeitskrÃ¤ftemangel. AMS-Vorstand Johannes Kopf spricht von einem Bedarf von rund 120.000 ArbeitskrÃ¤ften â€“ gleichzeitig sind mehr als 400.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Diese Diskrepanz wirft die Frage auf, ob das Problem tatsÃ¤chlich im Mangel an ArbeitskrÃ¤ften liegt oder vielmehr in strukturellen Fehlentwicklungen am Arbeitsmarkt.

Zuwanderung statt heimische FachkrÃ¤fte

Anstatt gezielt in die Ausbildung heimischer FachkrÃ¤fte zu investieren, Lehrstellen auszubauen und Arbeit durch steuerliche Entlastungen attraktiver zu machen, setzt die Regierung zunehmend auf Zuwanderung als vermeintliche LÃ¶sung. Kritiker, so auch Dagmar Belakowitsch, sehen darin keinen nachhaltigen Ansatz, sondern eine kurzfristige Strategie mit langfristigen sozialen Folgekosten.

Denn eines zeigt die RealitÃ¤t bereits jetzt: Eine ungesteuerte Zuwanderung in ein ohnehin angespanntes Sozialsystem verstÃ¤rkt bestehende Probleme, anstatt sie zu lÃ¶sen.

Unterm Strich bleibt der Eindruck einer Arbeitsmarktpolitik der Verlierer-Ampel, die zwar Symptome verwaltet, aber Ursachen nicht bekÃ¤mpft â€“ und dabei ausgerechnet jene unter Druck setzt, die bislang am stabilsten im System verankert waren.