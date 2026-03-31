Markus Marterbauer

SPÃ–-Finanzminister Marterbauer lobt seine und die Arbeit der Bundesregierung. Doch die Schulden und Preise steigen rasant an.

Foto: Parlamentsdirektion/ Thomas Topf

FInanzen

31. MÃ¤rz 2026 / 15:12 Uhr

Budget-Desaster und Inflations-Schock: Marterbauer feiert, die BÃ¼rger zahlen die Rechnung

Die Statistik Austria hat neue Zahlen zu den Ã¶ffentlichen Finanzen 2025 und die SchnellschÃ¤tzung zur Inflation im MÃ¤rz 2026 vorgelegt. Das Ergebnis ist ernÃ¼chternd: Das Budgetdefizit liegt bei 4,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts â€“ das sind 21,5 Milliarden Euro. Gleichzeitig schnellt die Inflationsrate auf 3,1 Prozent hoch, nach nur 2,2 Prozent im Februar. Ã–sterreich steckt tief im wirtschaftlichen Abstieg, und die neuesten Zahlen machen klar: Die Hochphase dieses Niedergangs hat gerade erst begonnen.

Inflation explodiert wieder â€“ Energie und Dienstleistungen als Dauerbrenner

Die Teuerung hat sich innerhalb eines Monats um 0,9 Prozentpunkte nach oben geschraubt. Laut Statistik Austria geht der Sprung fast vollstÃ¤ndig auf PreisschÃ¼be bei Treibstoffen und HeizÃ¶l zurÃ¼ck: Energie verteuerte sich im Jahresvergleich um 6,1 Prozent, nachdem sie im Februar noch um 4,1 Prozent gÃ¼nstiger war. Dienstleistungen bleiben der stÃ¤rkste Treiber und legten von 4,0 auf 4,5 Prozent zu.

Unzensuriert Radio-Empfehlung:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen
Inhalt entsperren

Defizit bleibt trotz Koalitions-Selbstlob dramatisch hoch

Auch bei den Staatsfinanzen sieht es nicht besser aus. Das Defizit sank zwar leicht von 4,6 Prozent im Jahr 2024, liegt aber weiter klar Ã¼ber der Maastricht-Grenze von drei Prozent. Die Staatsausgaben stiegen auf 283 Milliarden Euro, die Einnahmen auf 261,5 Milliarden. Die Schuldenquote kletterte von 80 auf 81,5 Prozent des BIP, der absolute Schuldenstand liegt bei 418,1 Milliarden Euro. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÃ–) versuchte bei der PrÃ¤sentation heute, Dienstag, dennoch Optimismus zu verbreiten und sprach von einem â€žsehr erfolgreichen ersten Schritt der Budgetkonsolidierungâ€œ.

Der langsame, aber stetige Abstieg Ã–sterreichs

Wer die Zahlenreihen der letzten Jahre betrachtet, erkennt das Muster. Seit 2022 pendelt das Defizit hartnÃ¤ckig Ã¼ber der Drei-Prozent-Marke, die Schuldenquote liegt dauerhaft Ã¼ber 80 Prozent. 2025 war kein Neuanfang, sondern nur die Fortsetzung eines Trends: Einnahmen wachsen, Ausgaben wachsen fast genauso schnell, und die reale Wirtschaftsleistung hinkt hinterher. Die Inflation, die gerade wieder auf 2025-Niveau zurÃ¼ckspringt, trifft genau die LeistungstrÃ¤ger, die ohnehin schon mit hÃ¶heren Steuern und Abgaben kÃ¤mpfen. Die Koalition aus Ã–VP, SPÃ– und NEOS unter Kanzler Christian Stocker verspricht seit ihrem Amtsantritt im MÃ¤rz 2025 Konsolidierung â€“ doch die RealitÃ¤t ist eine Hochphase des wirtschaftlichen Abstiegs, die die BÃ¼rger mit steigenden Preisen und einer immer schwereren Schuldenlast bezahlen.

Das kÃ¶nnte Sie auch interessieren:

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

31.

Mrz

15:12 Uhr
31. MÃ¤rz 2026

Budget-Desaster und Inflations-Schock: Marterbauer feiert, die BÃ¼rger zahlen die Rechnung

31. MÃ¤rz 2026

Nur 20 Prozent Zufriedenheit mit Ampel â€“ Blau-Schwarz beliebteste Option

31. MÃ¤rz 2026

ORF muss in der Sendung â€žHohes Hausâ€œ Falschaussage von Ã–VP-Hanger klarstellen

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Ã–VP-Hanger blamiert sich live im Fernsehen bis auf die Knochen!
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.