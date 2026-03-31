Budget-Desaster und Inflations-Schock: Marterbauer feiert, die BÃ¼rger zahlen die Rechnung

Die Statistik Austria hat neue Zahlen zu den Ã¶ffentlichen Finanzen 2025 und die SchnellschÃ¤tzung zur Inflation im MÃ¤rz 2026 vorgelegt. Das Ergebnis ist ernÃ¼chternd: Das Budgetdefizit liegt bei 4,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts â€“ das sind 21,5 Milliarden Euro. Gleichzeitig schnellt die Inflationsrate auf 3,1 Prozent hoch, nach nur 2,2 Prozent im Februar. Ã–sterreich steckt tief im wirtschaftlichen Abstieg, und die neuesten Zahlen machen klar: Die Hochphase dieses Niedergangs hat gerade erst begonnen.

Inflation explodiert wieder â€“ Energie und Dienstleistungen als Dauerbrenner

Die Teuerung hat sich innerhalb eines Monats um 0,9 Prozentpunkte nach oben geschraubt. Laut Statistik Austria geht der Sprung fast vollstÃ¤ndig auf PreisschÃ¼be bei Treibstoffen und HeizÃ¶l zurÃ¼ck: Energie verteuerte sich im Jahresvergleich um 6,1 Prozent, nachdem sie im Februar noch um 4,1 Prozent gÃ¼nstiger war. Dienstleistungen bleiben der stÃ¤rkste Treiber und legten von 4,0 auf 4,5 Prozent zu.

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Defizit bleibt trotz Koalitions-Selbstlob dramatisch hoch

Auch bei den Staatsfinanzen sieht es nicht besser aus. Das Defizit sank zwar leicht von 4,6 Prozent im Jahr 2024, liegt aber weiter klar Ã¼ber der Maastricht-Grenze von drei Prozent. Die Staatsausgaben stiegen auf 283 Milliarden Euro, die Einnahmen auf 261,5 Milliarden. Die Schuldenquote kletterte von 80 auf 81,5 Prozent des BIP, der absolute Schuldenstand liegt bei 418,1 Milliarden Euro. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÃ–) versuchte bei der PrÃ¤sentation heute, Dienstag, dennoch Optimismus zu verbreiten und sprach von einem â€žsehr erfolgreichen ersten Schritt der Budgetkonsolidierungâ€œ.

Der langsame, aber stetige Abstieg Ã–sterreichs

Wer die Zahlenreihen der letzten Jahre betrachtet, erkennt das Muster. Seit 2022 pendelt das Defizit hartnÃ¤ckig Ã¼ber der Drei-Prozent-Marke, die Schuldenquote liegt dauerhaft Ã¼ber 80 Prozent. 2025 war kein Neuanfang, sondern nur die Fortsetzung eines Trends: Einnahmen wachsen, Ausgaben wachsen fast genauso schnell, und die reale Wirtschaftsleistung hinkt hinterher. Die Inflation, die gerade wieder auf 2025-Niveau zurÃ¼ckspringt, trifft genau die LeistungstrÃ¤ger, die ohnehin schon mit hÃ¶heren Steuern und Abgaben kÃ¤mpfen. Die Koalition aus Ã–VP, SPÃ– und NEOS unter Kanzler Christian Stocker verspricht seit ihrem Amtsantritt im MÃ¤rz 2025 Konsolidierung â€“ doch die RealitÃ¤t ist eine Hochphase des wirtschaftlichen Abstiegs, die die BÃ¼rger mit steigenden Preisen und einer immer schwereren Schuldenlast bezahlen.