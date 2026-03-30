50 Islam-GefÃ¤hrder in NiederÃ¶sterreich: FPÃ– fordert Abschiebung!

Der niederÃ¶sterreichische LH-Stellvertreter Udo Landbauer sowie FPÃ–-Bundesrat Andreas Spanring haben klare Kante gezeigt. In einer Presseaussendung fordern sie, die rund 50 islamistischen GefÃ¤hrder in NiederÃ¶sterreich nicht lÃ¤nger nur zu beobachten, sondern sie sofort abzuschieben. Ein Anfrage zu den GefÃ¤hrdern bringt Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner nun unter Druck.

Karner als Asyl-Rambo?

FPÃ–-Bundesrat Andreas Spanring hat Karner mit einer parlamentarischen Anfrage im Visier. 26 gezielte Fragen will er beantwortet haben – unter anderen auch diese: Nach welchen Kriterien wird jemand zum GefÃ¤hrder? Wie hoch ist das tatsÃ¤chliche GefÃ¤hrdungspotenzial? Aus welchen HerkunftslÃ¤ndern kommen sie? Gibt es Verbindungen zu Moscheen oder Kulturvereinen? Wie viele Vorstrafen liegen vor? Und vor allem: Wie viele dieser Personen werden derzeit wirklich Ã¼berwacht? Spanring lÃ¤sst keinen Zweifel: “Die Ã–VP-Regierung redet viel, handelt aber zu wenig”.

Unzensuriert Radio-Empfehlung: Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Weitere Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Doppelmoral in Wien und BrÃ¼ssel

Spanring kritisiert:

Bei uns markiert Karner gerne den Asyl-Rambo, und gleichzeitig stimmt er in BrÃ¼ssel dem VerteilerschlÃ¼ssel zu. Das ist alles, nur nicht glaubwÃ¼rdig.

Genau diese WidersprÃ¼che kritisiert die FPÃ– seit Jahren. WÃ¤hrend die BevÃ¶lkerung in den betroffenen Regionen die Folgen der offenen Grenzen spÃ¼ren, begnÃ¼gt sich die Regierung mit Beobachtungsteams und schÃ¶nen Worten. Landbauer stellte fest:

Islamistische GefÃ¤hrder gehÃ¶ren nicht beobachtet, sondern selbstverstÃ¤ndlich sofort auÃŸer Landes gebracht.

Regierung zÃ¶gert

Die Botschaft der Freiheitlichen ist unmissverstÃ¤ndlich. Landbauer und Spanring erklÃ¤ren:

Will die Regierung so lange zuschauen, bis wieder etwas Schlimmes passiert? Nur die FPÃ– hat seit vielen Jahren eine kompromisslose Linie in der Asyl- und Abschiebefrage und ist somit die einzige Option auf ein sicheres und traditionsbewusstes Ã–sterreich.

Gerade in den vergangenen Wochen, in denen die Ã–VP einen restriktiven Migrationskurs betont hat, ist sie nun in ErklÃ¤rungsnot, warum den BehÃ¶rden seit Jahren bekannte GefÃ¤hrder nicht abgeschoben werden.