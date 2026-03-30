Neuer Ringradweg: Nebenfahrbahn weg, weniger ParkplÃ¤tze, engere Fahrstreifen Â 

Die rot-pinke Stadtregierung will den Radweg auf Wiens PrachtstraÃŸe, der RingstraÃŸe, neu machen.

Umbau ab Herbst

Beginnend ab Herbst soll mit einem etwa 700 Meter langen Abschnitt zwischen Schottenring und Schottentor auf der Innenseite begonnen werden.

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Dort wird die Nebenfahrbahn zur â€žRad-Alleeâ€œ umgestaltet, mit groÃŸteils 4,5 Meter breiten Zwei-Richtungs-Radwegen oder FahrradstraÃŸen in Sandsteinfarbe.

Keine Kfz-Fahrstreifenverringerung

Die Kfz-Fahrstreifen auf der Hauptfahrbahn und der Ã¶ffentliche Verkehr bleiben unverÃ¤ndert, was schon als Erfolg gewertet werden muss. Denn die GrÃ¼nen hatten als Ziel den autofreien Ring ausgerufen. Und sie sind in Wien mÃ¤chtig, auch in den roten Amtsstuben. Entsprechend lange wurde mit der Verringerung der Kfz-Fahrstreifen geliebÃ¤ugelt.

Baustelle fÃ¼r viele Jahre

Insgesamt sollen die ohnedies jetzt schon engen Kfz-Fahrstreifen verengt und die Nebenfahrbahnen entlang des inneren Schottenrings stillgelegt werden. DafÃ¼r werden Ã¼ber 900 Quadratmeter neue GrÃ¼nflÃ¤chen und Beete sowie zwÃ¶lf BÃ¤ume entstehen.

Die Umgestaltung ist in mehreren Bauphasen bis weit in die 2030er-Jahre geplant, mit dem Ziel, durchgÃ¤ngige Geh- und Rad-Alleen an Innen- und AuÃŸenseite des Rings zu schaffen.

Rotes Prestigeprojekt

FÃ¼r die SPÃ– ist der Ringumbau ein zentrales Stadtentwicklungsprojekt. Die RingstraÃŸe habe sich immer wieder an neue MobilitÃ¤tsbedÃ¼rfnisse angepasst; nun gehe es darum, den weltbekannten Boulevard als â€žlebendigen, menschengerechten Ortâ€œ weiterzuentwickeln.

Dabei gibt sie vor, nicht zu wissen, wie viele ParkplÃ¤tze fÃ¼r das Prestigeobjekt geopfert werden.

FPÃ–: â€ž395 ParkplÃ¤tze vernichtetâ€œ und â€žBaumfÃ¤llungen unter grÃ¼nem Tarnanstrichâ€œ

Das rechnet ihr die FPÃ– Wien vor: Konkret geht es um 395 ParkplÃ¤tze.

Verkehrssprecher Toni Mahdalik wirft VerkehrsstadtrÃ¤tin Ulli Sima mangelnde Ehrlichkeit bei den Auswirkungen auf den ruhenden Verkehr vor:

Wenn VerkehrsstadtrÃ¤tin Ulli Sima Ã¶ffentlich so tut, als hÃ¤tte sie keine Ahnung, wie viele ParkplÃ¤tze durch den Ring-Radweg verlorengehen, dann ist das ein schlechter SchmÃ¤h.

VerhÃ¶hnung der Wiener

Mahdalik kritisiert, dass Wien beim Parkpickerl minutiÃ¶s Ã¼ber Parkraumstatistiken verfÃ¼ge, beim Ringumbau aber angeblich keine Zahlen vorliegen sollten.

Entweder hÃ¤lt Sima die tatsÃ¤chliche Zahl bewusst unter Verschluss, oder sie will die Wiener am SchmÃ¤h halten.

Die Folgen seien nÃ¤mlich fÃ¼r Anrainer, GeschÃ¤ftsleute, Lieferverkehr und Menschen mit Behinderung gravierend. Die Stadt zerstÃ¶re funktionierende Infrastruktur und gibt dann zu, dass sie keine echte LÃ¶sung hat. â€žDas ist keine Planung, das ist organisierte Planlosigkeitâ€œ, so Mahdalik. Anrainerparken schaffe â€žkeinen einzigen neuen Stellplatzâ€œ und sei â€žreine TÃ¤uschung der BevÃ¶lkerungâ€œ.

GrÃ¼ne: â€žMinimallÃ¶sungâ€œ und fehlende Gesamtvision fÃ¼r den Ring

Aber auch die GrÃ¼nen sind unzufrieden. Ihr MobilitÃ¤tssprecher Kilian Stark spricht von einem â€žSchritt in die richtige Richtung, allerdings nur halbâ€œ. Er kritisiert, â€ždass am Ende nicht nur auf jeweils einer Seite des Rings etwas passierenâ€œ soll.

â€žDie schÃ¶nen Visualisierungen der rot-pinken Stadtregierung zeigen nÃ¤mlich nur die halbe Wahrheit: Die Nebenfahrbahnen werden nur auf einer Seite des Rings fÃ¼r den Radweg geÃ¶ffnet, auf der anderen Seite bleibt alles so wie es ist â€“ inklusive parkender Autos. Es fehlt jede Vision, wie sich die RingstraÃŸe insgesamt entwickeln sollâ€œ, so Stark.

Kampf gegen Autofahrer

Die GrÃ¼nen schlagen vor, â€ždie Nebenfahrbahnen entlang der gesamten RingstraÃŸe fÃ¼r eine hochwertige Radverbindung und mehr Platz fÃ¼r FuÃŸgÃ¤nger:innen zu nutzenâ€œ und den Ring mittelfristig nicht lÃ¤nger als â€žHochgeschwindigkeits-StraÃŸe rund um die Cityâ€œ zu belassen.

Wiens historisches AushÃ¤ngeschild mÃ¼sse â€žendlich als Ã¶ffentlicher Raum des 21. Jahrhunderts gedacht werden â€“ sicher, grÃ¼n und mit deutlich mehr Platz fÃ¼r die Menschen statt fÃ¼r den Durchzugsverkehrâ€œ, sagt Stark. Allerdings gilt das nur fÃ¼r FuÃŸgÃ¤nger. Menschen in Autos existieren fÃ¼r die GrÃ¼nen nicht oder sind offenbar keine.