Tod statt Gerechtigkeit: Noelia (25) stirbt per Sterbehilfe nach Gruppenvergewaltigung

Die erst 25-jÃ¤hrige Noelia Castillo Ramos starb am vergangenen Donnerstag in einer sozialmedizinischen Einrichtung in Sant Pere de Ribes bei Barcelona durch aktive Sterbehilfe. Sie hatte den Antrag 2024 gestellt, nachdem sie 2022 von mehreren TÃ¤tern vergewaltigt worden war und anschlieÃŸend aus dem fÃ¼nften Stock gesprungen war. Der Sprung endete mit QuerschnittslÃ¤hmung und chronischen Schmerzen. Gerichte bis hin zum EuropÃ¤ischen Gerichtshof fÃ¼r Menschenrechte hatten ihren Wunsch letztlich durchgewunken, trotz jahrelanger Klagen ihres Vaters, der die Freiwilligkeit der Entscheidung anzweifelte.

Ein Leben in TrÃ¼mmern

Noelia wuchs in zerrÃ¼tteten FamilienverhÃ¤ltnissen auf und verbrachte Teile ihrer Jugend in betreuten Einrichtungen fÃ¼r MinderjÃ¤hrige. 2022 wurde sie dort Opfer einer Gruppenvergewaltigung. Offizielle Angaben zu den TÃ¤tern gibt es keine, Opferschutzregelungen verhindern jede Nennung von Namen oder Herkunft der TÃ¤ter. Einige konservative Politiker, darunter Vox-Chef Santiago Abascal, sprechen von unbegleiteten minderjÃ¤hrigen Migranten, die in solchen Heimen untergebracht waren. Noelia selbst schilderte in ihrem letzten Interview auf Antena 3 drei separate sexuelle Ãœbergriffe, darunter durch den Ex-Freund und in Nachtclubs. Nach der Tat verlor sie jede Lebensfreude:

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Ich habe zu nichts Lust â€“ nicht zum Ausgehen, nicht zum Essen, nicht zu irgendetwas (…) Ich will einfach in Frieden gehen und aufhÃ¶ren zu leiden.

Die Maschinerie der Sterbehilfe

Spanien erlaubt aktive Sterbehilfe seit 2021. Eine katalanische Kommission prÃ¼fte Noalias Fall 2024, bescheinigte â€žernstes, unheilbares Leidenâ€œ und gab grÃ¼nes Licht. Ihr Vater und die christlichen AnwÃ¤lte â€žAbogados Cristianosâ€œ zogen vor spanische Gerichte, das Verfassungsgericht und schlieÃŸlich den EuropÃ¤ischen Gerichtshof fÃ¼r Menschenrechte. Alle Instanzen lehnten die EilantrÃ¤ge ab. Nun erhielt Noelia die tÃ¶dliche Injektion. Sie hatte angekÃ¼ndigt, sich fÃ¼r ihren Tod â€žhÃ¼bsch zu machenâ€œ.

Die Debatte, die nicht gefÃ¼hrt wird

WÃ¤hrend Medien und Politik nun ausgiebig Ã¼ber die moralischen Grenzen der Sterbehilfe bei psychischen Leiden diskutieren, bleibt der eigentliche Skandal weitgehend unberÃ¼hrt: Wie konnte es in einer staatlich betreuten Einrichtung zu einer solchen Tat kommen? Warum werden die TÃ¤ter bis heute nicht Ã¶ffentlich benannt und konsequent verfolgt? Stattdessen lÃ¶st der Staat das Problem, indem er dem Opfer den Tod genehmigt.

Systemfragen statt Einzelfall

Noelia Castillo Ramos ist kein isolierter Fall. Immer wieder tauchen Berichte Ã¼ber Ãœbergriffe in spanischen Jugendheimen auf, gerade wenn dort unbegleitete MinderjÃ¤hrige untergebracht sind. Die TÃ¤ter bleiben oft im Dunkeln, die Opfer mit den Folgen allein. Statt Ã¼ber schÃ¤rfere Strafen fÃ¼r Gruppenvergewaltigungen oder besseren Schutz vulnerabler MÃ¤dchen zu sprechen, dreht sich die Ã¶ffentliche Aufregung um die Frage, ob Sterbehilfe bei Depressionen ethisch vertretbar ist.