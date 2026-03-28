SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer will den Ã–sterreichern das gÃ¼nstigere Einkaufen nach der Mehrwertsteuer-Senkung auf Grundnahrungsmittel offenbar mit einer neuen Steuer verderben.

Foto: Finanzministerium / Wikimedia (CC BY 2.0)

Finanzministerium

28. MÃ¤rz 2026 / 10:14 Uhr

So will sich Marterbauer Geld fÃ¼r Steuersenkung auf Grundnahrungsmittel zurÃ¼ckholen!

Die Katze ist aus dem Sack! Die fÃ¼r Juli angekÃ¼ndigte Mehrwertsteuer-Senkung auf Grundnahrungsmittel auf 4,9 Prozent wird fÃ¼r Konsumenten wenig bringen, denn SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer plant zur Gegenfinanzierung eine Anhebung bei der Plastiksteuer. 

SpÃ¼rbare PreiserhÃ¶hung

Der Presse liegt demnach ein aktueller Gesetzesentwurf vor, in dem eine Ausweitung der Plastiksteuer auf Pfandgebinde vorgesehen ist. Das kÃ¶nnte zu spÃ¼rbaren Preissteigerungen fÃ¼hren. Eine Flasche Mineralwasser, jetzt zum Preis von 39 Cent erhÃ¤ltlich, wÃ¼rde nach dem Plan von Finanzminister Marterbauer dann 45 Cent kosten. 

Unzensuriert Radio-Empfehlung:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen
Inhalt entsperren

Keine Ersparnis beim Einkauf

Zwar gibt sich das Finanzministerium zum Gesetzesentwurf noch zurÃ¼ckhaltend, weil man EntwÃ¼rfe nicht kommentieren wolle, doch feststeht: Marterbauer will sich die LÃ¼cke von 400 Millionen Euro im Budget, die die Mehrwertsteuer-Senkung auf Grundnahrungsmittel verursacht, von den Ã–sterreichern mit neuen Steuern zurÃ¼ckholen.Â 

Von der Ersparnis beim Lebensmittel-Einkauf, von der SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler vor dem roten Parteitag noch schwÃ¤rmte, wird also nichts Ã¼brig bleiben. Das Geld der Konsumenten wird lediglich von der einen in die andere Tasche gesteckt. 

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

28.

Mrz

10:14 Uhr
28. MÃ¤rz 2026

So will sich Marterbauer Geld fÃ¼r Steuersenkung auf Grundnahrungsmittel zurÃ¼ckholen!

28. MÃ¤rz 2026

â€žFaule Kompromisseâ€œ: Verlierer-Ampel schlittert sehenden Auges in nÃ¤chsten â€žMurksâ€œ

28. MÃ¤rz 2026

Eklat um Wolfs-Aussagen: LandesjÃ¤germeister lÃ¶st Ã¼berfÃ¤llige Debatte aus

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
BREAKING-NEWS: SPÃ–-Finanzminister kÃ¼ndigt Polit-Bombe an! ðŸ’£ðŸ’¥
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.