So will sich Marterbauer Geld fÃ¼r Steuersenkung auf Grundnahrungsmittel zurÃ¼ckholen!

Die Katze ist aus dem Sack! Die fÃ¼r Juli angekÃ¼ndigte Mehrwertsteuer-Senkung auf Grundnahrungsmittel auf 4,9 Prozent wird fÃ¼r Konsumenten wenig bringen, denn SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer plant zur Gegenfinanzierung eine Anhebung bei der Plastiksteuer.

SpÃ¼rbare PreiserhÃ¶hung

Der Presse liegt demnach ein aktueller Gesetzesentwurf vor, in dem eine Ausweitung der Plastiksteuer auf Pfandgebinde vorgesehen ist. Das kÃ¶nnte zu spÃ¼rbaren Preissteigerungen fÃ¼hren. Eine Flasche Mineralwasser, jetzt zum Preis von 39 Cent erhÃ¤ltlich, wÃ¼rde nach dem Plan von Finanzminister Marterbauer dann 45 Cent kosten.

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Keine Ersparnis beim Einkauf

Zwar gibt sich das Finanzministerium zum Gesetzesentwurf noch zurÃ¼ckhaltend, weil man EntwÃ¼rfe nicht kommentieren wolle, doch feststeht: Marterbauer will sich die LÃ¼cke von 400 Millionen Euro im Budget, die die Mehrwertsteuer-Senkung auf Grundnahrungsmittel verursacht, von den Ã–sterreichern mit neuen Steuern zurÃ¼ckholen.Â

Von der Ersparnis beim Lebensmittel-Einkauf, von der SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler vor dem roten Parteitag noch schwÃ¤rmte, wird also nichts Ã¼brig bleiben. Das Geld der Konsumenten wird lediglich von der einen in die andere Tasche gesteckt.