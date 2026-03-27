Umerziehung der Jugend? Social-Media-Verbot und neues Schulfach nun fix

Die Ampel-Koalition aus Ã–VP, SPÃ– und Neos hat nach langen Diskussionen eine Blitzeinigung verkÃ¼ndet: KÃ¼nftig gilt ein verpflichtendes Mindestalter von 14 Jahren fÃ¼r Plattformen wie Instagram, TikTok oder Snapchat. Gleichzeitig wird ab 2027 an den AHS das neue Pflichtfach â€žMedien und Demokratieâ€œ mit zwei Wochenstunden eingefÃ¼hrt. Der Vorwurf der gezielten politischen Einflussnahme steht im Raum.

â€žJugendschutzâ€œ als Feigenblatt

Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÃ–) prÃ¤sentierte die PlÃ¤ne gemeinsam mit DigitalisierungsstaatssekretÃ¤r Alexander PrÃ¶ll (Ã–VP) und Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos). Die Regierung selbst begrÃ¼ndet die MaÃŸnahme mit Suchtgefahr, Radikalisierung und Hass im Netz. Babler erklÃ¤rte wÃ¶rtlich:

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Was wir unseren Kindern im persÃ¶nlichen Umgang nicht zumuten wÃ¼rden, sollten wir auch in der digitalen Welt nicht akzeptieren.

PrÃ¶ll ergÃ¤nzte, ein durchschnittlicher Jugendlicher verbringe sechs bis sieben Stunden tÃ¤glich auf Social Media â€“ â€žes ist verstÃ¶rend, wie schnell Hass verbreitet wirdâ€œ. Geben wir den Kindern ihre Kindheit zurÃ¼ck, so der Tenor.

FPÃ– sieht Meinungsfreiheit in Gefahr

Die Kombination aus Verbot und neuer Schulpropaganda hatte FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r und Mediensprecher Christian Hafenecker bereits vor Tagen scharf kritisiert. In seiner Aussendung nannte er das Paket einen â€žFrontalangriff auf die Meinungs- und Informationsfreiheit junger Menschenâ€œ. Der FPÃ–-Politiker warf der Regierung vor, dass der angebliche Jugendschutz nur vorgeschoben sei:

In Wahrheit geht es um Regierungsschutz vor kritischen Stimmen und Informationsangeboten abseits des mit Steuergeld-Unsummen gefÃ¶rderten Mainstreams und der Systempropagandaorgel ORF!

Freiheitliche kÃ¼ndigen Widerstand an

FÃ¼r die FPÃ– passt das Verbot perfekt ins totalitÃ¤re Weltbild der Koalition. Hafenecker warnte bereits explizit:

Gehe es nach Ã–VP, SPÃ– und Neos, solle die Jugend offenbar in einer medialen Filterblase aufwachsen, in der nur noch der mit ZwangsgebÃ¼hren finanzierte ORF und die mit Inseraten-Millionen bedachten Mainstream-Medien existierten (…) Das ist betreutes Denken in Reinform Ã la DDR 2.0.

WÃ¤hrend die Koalition von einem â€žguten Tag fÃ¼r Ã–sterreichs Kinderâ€œ spricht, sieht die Opposition einen weiteren Schritt, wie die etablierten Parteien die junge Generation von unkontrollierten Informationsquellen abschotten wollen.