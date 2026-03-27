Ein ganz aktuelles Facebook-Posting von Ungarns MinisterprÃ¤sidenten Viktor OrbÃ¡n macht einen fast sprachlos. Darin behauptet er, dass der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj westliche Parteien mit Gold und Dollars belohnt, die ihn im Krieg gegen Russland unterstÃ¼tzen.Â

Geld fÃ¼r US-Demokraten

Gestern, Donnerstag, sei bekanntgeworden, dass Selenskyj im US-Wahlkampf die Demokraten mit ukrainischem Geld unterstÃ¼tzt habe, schrieb OrbÃ¡n. Dasselbe geschehe nun in Ungarn. Selenskyj unterstÃ¼tze die pro-ukrainische Opposition. Gemeint ist damit Peter Magyar von der Tisza-Partei, der am 12. April bei den Parlamentswahlen in Ungarn gegen Viktor OrbÃ¡ns Fidesz antritt.

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Verarmte Ukraine schickte Geld in den Westen

OrbÃ¡n teilte weiters mit, dass die Ermittlungen zum Fall des ukrainischen Goldkonvois ergeben hÃ¤tten, dass Geld nicht nur vom Westen in die Ukraine, sondern auch von der Ukraine in den Westen zurÃ¼ckgeflossen sei.Â Milliarden von Dollars wÃ¤ren kontinuierlich aus der verarmten Ukraine Ã¼ber Ungarn in den Westen transportiert worden. â€žWir wissen auch, dass der GroÃŸteil des Geldes nach Amerika Ã¼berwiesen wurdeâ€œ, so OrbÃ¡n.Â

Die Angaben von OrbÃ¡n nÃ¤hren den Verdacht, dass mit den Milliarden von den europÃ¤ischen Staaten, die in die Ukraine geflossen sind, Kick-Back-Zahlungen erfolgt sein kÃ¶nnten. War das so, stellt sich die Frage: Wie viel Geld aus Ã–sterreich und Deutschland wurde dafÃ¼r verwendet?