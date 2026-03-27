Brandbrief an Merz und Klingbeil wegen drohender Mehrwertsteuer-ErhÃ¶hung

Der Handelsverband Deutschland (HDE) sah sich durch die schÃ¤dliche Wirtschaftspolitik der Altparteien gezwungen, einen Brandbrief an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) zu schreiben und zu verÃ¶ffentlichen.

Regierung plant MehrwertsteuererhÃ¶hung

Darin warnte der HDE laut der B.Z. “eindringlich vor einer mÃ¶glichen ErhÃ¶hung der Mehrwertsteuer”. Der Verband ist in groÃŸer Sorge, dass die RegierungsplÃ¤ne, die Mehrwertsteuer von 19 Prozent auf 21 Prozent zu erhÃ¶hen, tatsÃ¤chlich umgesetzt werden kÃ¶nnten.

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Die Folge einer erhÃ¶hten Mehrwertsteuer wÃ¤re, dass die BÃ¼rger dann eben weniger einkaufen, um den finanziellen Verlust auszugleichen. “Die Stimmung der Verbraucher sei ohnehin am Boden. Kriege, Krisen und die Angst vor steigenden Energiepreisen drÃ¼cken aufs GemÃ¼t â€“ und aufs Portemonnaie”, warnte der HDE der B.Z. zufolge. Weitere oder hÃ¶here Steuern wÃ¼rden da wie Ã–l ins Feuer wirken.

Im Einzelhandel droht Jobverlust

Die Folge des dadurch sinkenden Einkaufswillens der Kunden wÃ¤re dann logischerweise ein Stellenabbau im Einzelhandel. Statt hÃ¶herer Steuern forderte der Verband “niedrigere Lohnnebenkosten, gÃ¼nstigere Energie und einen radikalen BÃ¼rokratieabbau. Nur so kÃ¶nne die Wirtschaft wieder in Schwung kommen”. Die Forderungen sind gut und berechtigt, nur werden die Altparteien keine davon erfÃ¼llen. Stattdessen werden sie wohl so weitermachen wie bisher.