Nicht zum ersten Mal wurde der Islamwissenschaftler wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen, diesmal setzte es fÃ¼r den Ã„gypter eine saftige Strafe in Paris.

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Frankreich

26. MÃ¤rz 2026 / 17:08 Uhr

Drei Vergewaltigungen: 18 Jahre Haft und Einreiseverbot fÃ¼r Islamwissenschaftler

Das Pariser Strafgericht hat den Ã¤gyptischen Islamwissenschaftler Tariq Ramadan zu 18 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil wurde in Abwesenheit des 63-JÃ¤hrigen gefÃ¤llt. Der Mann soll sich in der Schweiz aufhalten.

Nach der Ãœberzeugung des Gerichts hat der Moslem zwischen 2009 und 2016 drei Frauen vergewaltigt, darunter einen besonders schweren Fall mit Gewaltanwendung in Lyon (2009) sowie zwei weitere in Paris (2012 und 2016).

Kontakterbot zu Opfern, Einreiseverbot fÃ¼r Frankreich

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Die Vorsitzende Richterin betonte, dass sexuelle Zustimmung nicht pauschal fÃ¼r alle Handlungen gelte. ZusÃ¤tzlich zur Haftstrafe wurde Ramadan, der die Schweizer StaatsangehÃ¶rigkeit besitzt, zu acht Jahren gerichtlicher Ãœberwachung nach seiner Entlassung verurteilt, mit Kontaktverboten zu den betroffenen Frauen und einem dauerhaften Einreiseverbot nach Frankreich.

Nicht der erste Schuldspruch wegen Vergewaltigung

Schon zuvor war Ramadan in der Schweiz verurteilt worden: Das Bundesgericht hatte 2025 eine Verurteilung wegen Vergewaltigung und sexueller NÃ¶tigung bestÃ¤tigt. Dabei ging es um einen Fall aus 2008 in Genf, wofÃ¼r er drei Jahre Haft, davon ein Jahr auf BewÃ¤hrung, erhielt.

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