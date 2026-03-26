Vergewaltigungen, Morde: Abgeordneter schockt Parlament mit TÃ¤ter-Liste

Mit einem â€žNationalen Aktionsplanâ€œ will die Regierung gegen Gewalt an Frauen vorgehen. Die echten Probleme werden damit aber nicht angegangen: Statt die Ursachen anzusprechen, gibt es wieder einmal nur halbgare MaÃŸnahmen. Die wahren Probleme zu nennen blieb den Freiheitlichen vorbehalten – und mit einer TÃ¤ter-Liste machte das dann auch der Abgeordnete Markus Leinfellner.

Aktionsplan soll Frauen schÃ¼tzen

Der Nationale Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen 2025â€“2029 ist ein umfassendes Regierungsprogramm, das PrÃ¤vention, besseren Opferschutz, Strafverfolgung und die Koordination zwischen BehÃ¶rden, LÃ¤ndern und Nichtregierungsorganisationen (NRO/NGOs) umfasst, um strukturelle Gewalt gegen Frauen und MÃ¤dchen unabhÃ¤ngig von Herkunft oder Lebenssituation zu bekÃ¤mpfen â€“ orientiert an der Istanbul-Konvention und EU-Richtlinien.

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Er sieht MaÃŸnahmen wie Bewusstseinskampagnen, Wertekurse in Schulen und Communities, den Ausbau von FrauenhÃ¤usern und Beratungsstellen, Schulungen fÃ¼r Polizei und Justiz sowie eine verbesserte Datenerhebung vor. Die operative Umsetzung soll bis 2029 schrittweise erfolgen.

Echte Probleme werden nicht angesprochen

Was allerdings fehlt, ist das explizite Ansprechen migrationsbezogener Ursachen oder Forderungen wie Abschiebungen und Remigration. Der steirische FPÃ–-Nationalratsabgeordnete Markus Leinfellner vermisst deshalb den Mut zur Benennung der wahren Ursachen fÃ¼r die explodierende Gewalt gegen Frauen in Ã–sterreich. In seiner Rede im Parlament fÃ¼hrte Leinfellner zahlreiche â€žEinzelfÃ¤lleâ€œ aus letzter Zeit an â€“ darunter Vergewaltigungen, brutale Morde und MissbrauchsfÃ¤lle. Die TÃ¤ter kamen dabei ausnahmslos aus dem Ausland; unter anderem handelte es sich um Afghanen, Syrer, TÃ¼rken, Iraker und Kenianer.

â€žWertekurse und Workshopsâ€œ gegen Frauenhass

Das Wundermittel der â€žVerlierer-Ampelâ€œ gegen diese migrantischen Gewaltexzesse sind â€žWertekurse und Workshopsâ€œ â€“ von Abschiebungen und Remigration ist jedoch keine Rede. FÃ¼r Leinfellner ist das eine VerhÃ¶hnung der Opfer.

Auch die aktuellen Statistiken sprechen BÃ¤nde: Etwa die HÃ¤lfte der TatverdÃ¤chtigen sind AuslÃ¤nder â€“ die Freiheitlichen sehen sich deshalb in ihren Warnungen bestÃ¤tigt.

Statistik-Tricks tÃ¤uschen nicht Ã¼ber RealitÃ¤t hinweg

Ã–VP, SPÃ– und Neos verstecken sich wÃ¤hrenddessen hinter Zahlenspielen: SPÃ–-Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner hatte behauptet, dass bei den 16- bis 20-JÃ¤hrigen Ã¼ber 70 Prozent der TatverdÃ¤chtigen Ã–sterreicher seien â€“ dabei wird bei den Delikten gar kein Migrationshintergrund erfasst. Die Regierung agiere wie ein kleines Kind, das die Augen schlieÃŸe und glaube, dann nicht gesehen zu werden, merkte Leinfellner an. Die Taten wÃ¼rden aber trotzdem passieren, auch wenn man die Augen schlieÃŸe.

Er und seine Partei wollen im Nationalrat einen Antrag zur Erfassung des Migrationshintergrundes bei Straftaten einbringen.