GrÃ¼ne Schuldkult-Hysterie im Parlament: Rosenkranz kontert mit Fakten

NationalratsprÃ¤sident Walter Rosenkranz (FPÃ–) hat in einer Anfragebeantwortung an die GrÃ¼nen die Ehrung des Verlegers Wolfgang Dvorak-Stocker beim Dinghofer-Symposium klar verteidigt. Statt sich der linken Hetze anzuschlieÃŸen, zÃ¤hlt er Fakten auf.

Der Leopold-Stocker-Verlag aus Graz blickt auf eine Ã¼ber 100-jÃ¤hrige Geschichte zurÃ¼ck, verÃ¶ffentlicht regelmÃ¤ÃŸig FachbÃ¼cher zu Themen wie Landwirtschaft, Gesundheit, Bauen und Recht und ist in jeder Buchhandlung sowie in der Parlamentsbibliothek zu finden. Zahlreiche Publikationen sind prÃ¤miert, auf der Verlags-Webseite dominieren sogar KochbÃ¼cher.

Hintergrund: Die Ehrungen vom 11. November 2025

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Beim Dinghofer-Symposium im vergangenen November erhielt Biochemiker Gunther Pendl die Franz-Dinghofer-Medaille, der Leopold-Stocker-Verlag und sein Verleger Wolfgang Dvorak-Stocker den Franz-Dinghofer-Medienpreis. Rosenkranz sprach die ErÃ¶ffnungsworte, Laudatoren traten auf, und der Abend stand ganz im Zeichen von Freiheit und gesellschaftlicher Debatte. Die GrÃ¼nen und ihre VerbÃ¼ndeten in der sogenannten Zivilgesellschaft sahen darin sofort den nÃ¤chsten Skandal. GrÃ¼nen-Abgeordneter Lukas Hammer warf Rosenkranz vor, AusflÃ¼chte zu liefern und mit â€žbraunen VerÃ¶ffentlichungenâ€œ kein Problem zu haben. Hammer ging sogar so weit, Rosenkranz als â€žmehr als rÃ¼cktrittsreifâ€œ zu bezeichnen.

Rosenkranz bleibt cool

Rosenkranz betonte, er kenne nicht den gesamten Katalog des Verlags und habe von den mehrfachen ErwÃ¤hnungen Dvorak-Stockers in Rechtsextremismusberichten nichts gewusst. Auf die Forderung nach Distanzierung antwortet er trocken:

Meinungen und EinschÃ¤tzungen seien nicht Teil des parlamentarischen Interpellationsrechts. (…) Es gebe zudem zahlreiche prÃ¤mierte Publikationen â€“ auf der Website des Verlags finden sich darunter vor allem KochbÃ¼cher.

Kein RÃ¼ckzieher, keine Entschuldigung, keine Kapitulation vor dem linken Schuldkult. Stattdessen eine klare Ansage: Der NationalratsprÃ¤sident lÃ¤sst sich nicht zum ideologischen ErfÃ¼llungsgehilfen machen.