Wegen Frauenquote bei den GrÃ¼nen: AfD mÃ¶chte die Bundestagswahl anfechten

Die AfD plant, die Bundestagswahl vom Februar 2025 vor dem Bundesverfassungsgericht anzufechten. Dies hat der Fraktionsvorstand der Bild zufolge entschieden. Die WahlprÃ¼fungsbeschwerde soll dazu fÃ¼hren, die Listenaufstellung der GrÃ¼nen fÃ¼r verfassungswidrig zu erklÃ¤ren.

AfD: GrÃ¼ne verstoÃŸen gegen Grundgesetz

Dabei geht es um das sogenannte “Frauenstatut” der GrÃ¼nen. Laut diesem Statut musste fÃ¼r die Bundestagswahl jeder zweite Listenplatz an einen weiblichen Kandidaten vergeben werden. Darin erkennt die AfD einen VerstoÃŸ gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundgesetzes. In der Beschlussvorlage heiÃŸt es laut der Bild, man stelle “das GleichberechtigungsverstÃ¤ndnis der GrÃ¼nen infrage”. Die AfD-Fraktion will nun vor dem Verfassungsgericht beweisen, dass die GrÃ¼nen “ein fehlgeleitetes Demokratie- und VerfassungsverstÃ¤ndnis” haben und sich gleichzeitig “als moralisch Ã¼berlegen” inszenieren.

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Die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch erklÃ¤rte dazu laut Kettner Edelmetalle: “Die Kandidatur auf einen Listenplatz muss allen offenstehen, sie darf nicht nach Geschlecht festgelegt werden.” Und gegenÃ¼ber der Bild sagte sie: “Wenn das Gericht die Verfassungswidrigkeit der Listenaufstellung feststellt, wÃ¼rde das die GrÃ¼nen zwingen, ihre Listen kÃ¼nftig verfassungskonform zu beschlieÃŸen. Unsere Klage soll auch verhindern, dass die paritÃ¤tische Regelung der GrÃ¼nen fÃ¼r andere Parteien im Wahlgesetz festgeschrieben wird.”