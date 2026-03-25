EU-Kommission will nach Ungarn auch der Slowakei Finanzmittel sperren

â€žZuerst Ungarn, jetzt auch die Slowakei: BrÃ¼ssel nimmt offenbar nur Rechtsregierungen aufs Korn. Warum wohl?â€œ, fragt sich der freiheitliche Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky, auf seiner Facebook-Seite.Â

Vorwurf: Gravierende MÃ¤ngel bei Rechtstaatlichkeit

Hintergrund dieses Vilimsky-Beitrags: Ein Verfahren der EU-Kommission zum Schutz des EU-Haushalts gegen die Slowakei. Der Regierung von MinisterprÃ¤sident Robert Fico werden gravierende MÃ¤ngel bei der Rechtstaatlichkeit vorgeworfen. Laut BrÃ¼ssel habe Fico nach seinem Wahlsieg die KriminalbehÃ¶rde und die Staatsanwaltschaft fÃ¼r KorruptionsbekÃ¤mpfung geschlossen.

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Linke Parteien stimmten fÃ¼r Sanktionen

Wenn die EU-Gelder nicht vor Korruption geschÃ¼tzt werden, mÃ¼ssen sie eingefroren werden, sagten die Vertreter der EVP, der Sozialdemokraten, Liberalen, GrÃ¼nen und Linken im EU-Parlament. Sie stimmten – im Gegensatz zu den rechten Parteien – fÃ¼r Sanktionen gegen die Slowakei.

Milliarden flieÃŸen in Korruptionsland Ukraine

Was in diesem Zusammenhang befremdlich anmutet: BrÃ¼ssel schickt weiterhin Milliarden in die Ukraine, obwohl das Land in einem nachgewiesenen Korruptions-Sumpf steckt.

Die EU hat Ã¼brigens erst einmal Mittel gesperrt. Die Mitgliedsstaaten froren 2022 6,3 Milliarden Euro aus dem KohÃ¤sionsfonds fÃ¼r Ungarn ein. Davon sind inzwischen 2,1 Milliarden Euro unwiderruflich verfallen.