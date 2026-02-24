Ã–l-Streit: Nach Ungarn-Blockade in EU zieht nun auch Slowakei die ReiÃŸleine

Der Streit ums Ã–l zwischen BrÃ¼ssel und den EU-Staaten Ungarn und Slowakei eskaliert. Zuerst hatte Viktor OrbÃ¡n das 20. Sanktionspaket der EU gegen Russland boykottiert, jetzt stoppte der slowakische MinisterprÃ¤sident Robert Fico die Notstrom-Lieferung an die Ukraine.

Erste GegenmaÃŸnahme

Fico hat die nationalen Netzbetreiber gestern, Montag, angewiesen, keine Notstrom-Lieferungen mehr an das Nachbarland zu leisten, solange kein Ã–l durch die â€žDruschbaâ€œ-Pipeline flieÃŸe. Der slowakische MinisterprÃ¤sident bezeichnete den Schritt als erste GegenmaÃŸnahme.

Schuldzuweisung an Ukraine

Ãœber die â€žDruschbaâ€œ-Pipeline wird Ã–l aus Russland Ã¼ber die Ukraine nach Ungarn und in die Slowakei geliefert. Sie ist nach ukrainischen Angaben durch russischen Beschuss seit Ende JÃ¤nner unterbrochen. Ungarn und die Slowakei beschuldigen die ukrainische FÃ¼hrung, die Wiederaufnahme der Lieferungen absichtlich zu verhindern.

Veto gegen Sanktionspaket

Wie berichtet, hatte Ungarn am gestrigen Montag aus diesem Grund ein Veto gegen das 20. Sanktionspaket der EU gegen Russland eingelegt, das kurz vor dem vierten Jahrestag des Krieges beschlossen hÃ¤tte werden sollen. Im Vorfeld des AuÃŸenminister-Treffens sagte der ungarische AuÃŸenminister Peter Szijjarto bereits am Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst X:Â

Auf der morgigen Sitzung des Rates fÃ¼r AuswÃ¤rtige Angelegenheiten will die EU das 20. Sanktionspaket verabschieden. Ungarn wird dies blockieren. Solange die Ukraine den Ã–ltransit nach Ungarn und in die Slowakei Ã¼ber die Druschba-Pipeline nicht wieder aufnimmt, werden wir keine fÃ¼r Kiew wichtigen Entscheidungen zulassen.





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