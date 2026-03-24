â€žScheunentore fÃ¼r Zuwanderungâ€œ: Verlierer-Ampel beschlieÃŸt EU-Aslypakt

Der Ministerrat hat die Umsetzung des EU-Asylpakts beschlossen. WÃ¤hrend Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner und SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler die VerschÃ¤rfungen als â€žWendepunkt zur Ordnungâ€œ feiern, zeigt sich die Opposition weniger begeistert.

EU-Asylpakt verspricht groÃŸe Verbesserungen

Der Ministerratsbeschluss vom heutigen Dienstag soll beschleunigte Grenzverfahren mit Screening und Asylentscheidung binnen zwÃ¶lf Wochen, biometrische Erfassung ab sechs Jahren, Haftoptionen bei geringer Anerkennungswahrscheinlichkeit, eine quotierte FamilienzusammenfÃ¼hrung sowie die Beteiligung an EU-RÃ¼ckkehrzentren in Drittstaaten mit Deutschland, DÃ¤nemark und anderen bringen.

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Neuauflage von 2015?

Die Verlierer-Ampel schwÃ¤rmt geradezu von dem Beschluss: Karner sprach von einem â€žgroÃŸen Wurfâ€œ, Babler trÃ¤umte von Ordnung. Dabei werde in Wahrheit der Kontrollverlust gesetzlich einzementiert, kritisierte hingegen FPÃ–-Sicherheitssprecher Gernot Darmann. Es handle sich bei diesem Pakt um nichts Geringeres als die â€žNeuauflage der fatalen Willkommenspolitik von 2015, nur diesmal in Paragraphen gegossenâ€œ. Was die Koalition hier als HÃ¤rte verkaufe, sei in Wahrheit ein “politisches Verbrechen an der eigenen BevÃ¶lkerungâ€œ, so das bittere Fazit des Abgeordneten:

Dieser Pakt ist eine offene Einladung an alle VÃ¶lkerwanderer dieser Welt, sich auf den Weg nach Ã–sterreich zu machen. Merkels verhÃ¤ngnisvolles “Wir schaffen das” bekommt heute durch Ã–VP, SPÃ– und Neos ein neues juristisches Mascherl, aber der Inhalt bleibt derselbe: die totale Aufgabe unserer SouverÃ¤nitÃ¤t und die bedingungslose Unterwerfung unter den BrÃ¼sseler Zentralismus.

Es wird nicht besser

Der Ministerratsbeschluss zum EU-Asylpakt richte sich â€žgrob fahrlÃ¤ssigâ€œ gegen Ã¶sterreichische Interessen: Neue Aufenthaltstitel fÃ¼r Klima- oder GesundheitsgrÃ¼nde Ã¶ffneten HintertÃ¼ren ins Sozialsystem, wÃ¤hrend die quotierte FamilienzusammenfÃ¼hrung nur eine zeitlich gestreckte â€žAugenauswischereiâ€œ sei, da EU-Recht keinen echten Stopp erlaube. Er fordert eine radikale Kehrtwende zu einer â€žFestung Ã–sterreichâ€œ mit sofortigem Asylstopp, echtem Grenzschutz und konsequenter Remigration â€“ das gesamte Paket mÃ¼sse abgelehnt werden, da es illegale Einreisen legalisiere und Migranten belohne, statt Ã–sterreich zu schÃ¼tzen.