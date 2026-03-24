Der Fall Collien Fernandes: Ex-Mann soll “virtuellen Missbrauch” begangen haben

Derzeit berichten die BRD-Medien landauf, landab Ã¼ber die Geschehnisse rund um das Schauspieler-Ex-Ehepaar Collien Fernandes und Christian Ulmen. Spiegel, Tagesspiegel,t-online und viele andere Medien sind einhellig auf Fernandes Seite. Sie erhebt schwere VorwÃ¼rfe gegen ihren Ex-Mann.

Was steckt noch dahinter?

Laut t-online soll er “virtuelle Vergewaltigung” an ihr begangen haben. “Der Schauspieler soll demnach online ihre IdentitÃ¤t gestohlen, ‘Hunderte von MÃ¤nnern’ aus ihrem Umfeld zu SexgesprÃ¤chen eingeladen und ihnen pornografisches Material geschickt haben. Ulmen Ã¤uÃŸert sich auf Anfrage nicht zu den VorwÃ¼rfen.” Doch wie t-online richtig anmerkt, gilt die Unschuldsvermutung. Freilich nur vor Gericht, denn das Netz hat Ulmen bereits verurteilt und linke MÃ¤nnerhasserinnen fordern “Vergeltung” und das AufhÃ¤ngen von TÃ¤tern auf Ã¶ffentlichen MarktplÃ¤tzen sowie deren Ã¶ffentliche Kastration.

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Komisch nur, dass wenn Rechte bei Gruppenvergewaltigungen (von denen in der BRD pro Tag zwei nicht virtuell, sondern in der RealitÃ¤t stattfinden) hÃ¤rtere Haftstrafen fordern, das ignoriert wird. Julian Reichelt fand in seiner Sendung heraus, worum es wirklich geht. Die Ã¼blichen VerdÃ¤chtigen wie Luisa Neubauer und Saskia Esken gehen auf eine verdÃ¤chtig schnell genehmigte Demo und zahlreiche Politiker, Journalisten und ihre NGO-Genossen fordern nun eine Klarnamenpflicht im Netz. Reichelt fand es auch mehr als verdÃ¤chtig, dass die zahlreichen Mordopfer von Migrantengewalt der tagesschau keine ErwÃ¤hnung wert sind, die digitalen Probleme von Fernandes aber einen Bericht wert sind. AuÃŸerdem merkte Reichelt an, dass er Grundrechte wie die AnonymitÃ¤t im Netz nicht verlieren wolle, nur weil ein Promi wie Ulmen, der als links und woke gilt, womÃ¶glich solche Vorlieben habe.

Klarnamenpflicht hÃ¤tte ihr nicht geholfen

Aber Fernandes fordert die Aufhebung der AnonymitÃ¤t vehement. Die VorwÃ¼rfe gegen ihren Ex-Mann mÃ¶gen stimmen oder auch nicht; das kann der Autor dieser Zeilen nicht beurteilen und muss von den Gerichten entschieden werden. Aber eine Klarnamenpflicht hÃ¤tte Fernandes nicht geholfen, denn wenn die VorwÃ¼rfe stimmen, wurden die Taten ja wÃ¤hrend ihrer Ehe begangen. Und es wÃ¤re ein Leichtes fÃ¼r ihren Mann gewesen, ihren Personalausweis fÃ¼r die Klarnamenpflicht zu mopsen und zu benutzen.

Ohnehin sorgt die Klarnamenpflicht fÃ¼r eine bestimmte Gruppe eher fÃ¼r noch mehr Unsicherheit im Netz – und diese Gruppe sind die ehrlichen Deutschen. FÃ¼r sie wird es mit Klarnamenpflicht noch unsicherer, denn zum einen kÃ¶nnen sie dann noch leichter politisch verfolgt werden, wenn sie regierungskritische Worte posten. Gleichzeitig werden es Stalker und auslÃ¤ndische OnlinebetrÃ¼ger in deren LÃ¤ndern, wo die Klarnamenpflicht nicht gilt, es dann noch leichter haben, die Daten ihrer Opfer abzugreifen. Von Hackern aus Deutschland nicht wohlgesonnenen LÃ¤ndern ganz zu schweigen.

Staatsanwaltschaft sah keine ErmittlungsansÃ¤tze

Aber das kÃ¼mmert die Altparteien natÃ¼rlich nicht. Sie sehen anscheinend die Chance, die BÃ¼rger noch mehr zu Ã¼berwachen. Und da kommt ihnen der Fall Fernandes gerade recht. Was aus dem ganzen Fall wird, steht derzeit noch in den Sternen. Laut der ARD-Journalistin Iris Sayram wurde bei “der Staatsanwaltschaft in Itzehoe” wohl “eine Anzeige der GeschÃ¤digten bearbeitet”. Dann wurden “weitere Unterlagen erbeten”, aber das “sei unterblieben. Daraufhin habe die Staatsanwaltschaft das Verfahren vorlÃ¤ufig eingestellt, weil es keine ErmittlungsansÃ¤tze gegeben habe. An fehlenden Gesetzen scheint das nicht gelegen zu haben.”

Anscheinend soll das Ganze wohl eher im linksregierten Spanien ablaufen und nicht in der BRD. Jedenfalls hat Fernandes auch in Spanien Anzeige erstattet, weil das Paar dort lebte und weil die Gesetze gegen digitale, sexualisierte Gewalt dort bisher deutlich schÃ¤rfer sind als in Deutschland. Der Brigitte zufolge hat sie in Spanien Anzeige wegen IdentitÃ¤tsdiebstahls, schwerer Bedrohung und weiterer Delikte erstattet. Ulmens Anwalt weist die Darstellung als unwahr beziehungsweise einseitig zurÃ¼ck und hat rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung angekÃ¼ndigt. Noch hat die Staatsanwaltschaft in Spanien nicht entschieden, ob sie den Fall zur Anklage bringen will.