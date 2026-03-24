“GrÃ¶ÃŸter Murks”, “Wirkungslose Nullnummer”: Schlagabtausch zu Spritpreisen im Nationalrat

In einer turbulenten Sondersitzung des Nationalrats hat die Bundesregierung gestern, Montag, fÃ¼r ihr Modell zur Senkung der Treibstoffpreise geworben.

â€žWas mÃ¶glich istâ€œ: Minientlastung

Der Plan: Der Finanzminister soll per Verordnung die MineralÃ¶lsteuer temporÃ¤r senken kÃ¶nnen; bei starken PreissprÃ¼ngen sollen auÃŸerdem die Margen von Raffinerien und Tankstellen gedeckelt werden.

Unzensuriert Radio-Empfehlung: Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Weitere Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Bundeskanzler Christian Stocker (Ã–VP) bezeichnete das Paket als â€ždas, was mÃ¶glich und notwendig istâ€œ.

Entlarvend: â€žbudgetschonendâ€œ

Es gehe nicht darum, â€ždas Blaue vom Himmel zu versprechen oder Voodoo-Finanzierungen hochzuhaltenâ€œ, sondern um eine MaÃŸnahme, die â€žwettbewerbsfÃ¤hig, budgetschonend und langfristig finanzierbarâ€œ sei.

Man wolle Krisengewinne begrenzen, ohne den Markt auÃŸer Kraft zu setzen. Allerdings erwÃ¤hnt Stocker nicht, dass der Staat der Hauptprofiteur steigender Treibstoffpreise ist.

Magere Entlastung

Pro TankfÃ¼llung rechnet die Regierung mit einer Entlastung von rund fÃ¼nf bis sechs Euro.

Stocker verwies darauf, dass die Inflation im JÃ¤nner bei etwa zwei Prozent gelegen habe, â€žweil wir bei den Energiepreisen bereits eingegriffen habenâ€œ. Der Iran-Krieg habe diese Entwicklung nun wieder in Frage gestellt.

Opposition soll zustimmen

Ã–sterreich kÃ¶nne die Weltmarktpreise nicht steuern, â€žaber wir kÃ¶nnen vorausschauend handeln, um den Wirtschaftsstandort abzusichernâ€œ.

Von der Opposition verlangte der Kanzler â€žstaatspolitische Verantwortungâ€œ, um die erforderliche Zweidrittelmehrheit nicht aus parteitaktischen GrÃ¼nden scheitern zu lassen.

Neos jetzt fÃ¼r Markteingriff

Neos-Chefin und AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger verteidigte den Mix aus MineralÃ¶lsteuersenkung und Margenbegrenzung: Es sei sinnvoll, â€ždie Mehreinnahmen aus der Mehrwertsteuer Ã¼ber eine gezielte Senkung der MineralÃ¶lsteuer zurÃ¼ckzugebenâ€œ.

FPÃ–-Budgetsprecher Arnold Schiefer wies darauf hin, dass die Republik 31,5 Prozent an der OMV halte. Er wies darauf hin, dass die OMV ihre Entscheidungen nach wirtschaftlichen Kriterien treffe. Das bedeutet, dass Ã–l dort raffiniert wird, wo es gÃ¼nstiger ist â€“ im Zweifel also im Ausland. Er warnt:

Man wird nicht darauf warten, bis hierzulande durch Verordnungen in den Markt eingegriffen wird. Eine solche Vorgangsweise ist aus marktwirtschaftlicher Sicht eine klare BankrotterklÃ¤rung von Neos und Ã–VP.

Neos im Zweifel

Zugleich warnen die Neos, dass in der Krise â€žauf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dauerhaft nach dem Motto â€šKoste es, was es wolleâ€˜â€œ agiert werde. Die Neos sind also mit der eigenen Zustimmung zum Regierungskurs nicht glÃ¼cklich und sehen die wahrscheinlichen Folgen durchaus.

Doch sie blenden fÃ¼r den Koalitionsfrieden und den Futtertrog alle GrundsatzÃ¼berzeugungen aus. Die MaÃŸnahme sei zeitlich befristet; entscheidend sei der Ausbau erneuerbarer Energien, wofÃ¼r man beim Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz â€žauf der Zielgeradenâ€œ sei.

Warnung vor Krise als GeschÃ¤ftsmodell

Vizekanzler Andreas Babler (SPÃ–) machte deutlich, dass Ã–l- und Gaspreise durch den Krieg weiter steigen wÃ¼rden. Es wÃ¤re unehrlich zu behaupten, Ã–sterreich kÃ¶nne sich vÃ¶llig abschotten: â€žAber was wir tun kÃ¶nnen, tun wir heute.â€œ

Man begrenze die Margen, â€žnicht um Gewinne zu verbieten, sondern um zu verhindern, dass eine Krise zum GeschÃ¤ftsmodell wirdâ€œ.

FPÃ– fordert radikale Steuersenkung

Die Freiheitlichen lehnen das Regierungspaket geschlossen ab und werben mit einem eigenen Modell.

FPÃ–-Chef Herbert Kickl sprach im Plenum von einer â€žwirkungslosen Nullnummerâ€œ, die das Leid der von Teuerung betroffenen BevÃ¶lkerung nur verlÃ¤ngere. Die Koalition sei â€žEuropameister in unterlassener Hilfeleistung fÃ¼r die eigene BevÃ¶lkerungâ€œ.

Halbierung der MineralÃ¶lsteuer, Streichung der COâ‚‚-Abgabe

Das freiheitliche Gegenkonzept sieht die Halbierung der MineralÃ¶lsteuer und die vollstÃ¤ndige Streichung der COâ‚‚-Abgabe vor.

Laut FPÃ– wÃ¼rde das Benzin um 44 Cent und Diesel um 40 Cent pro Liter verbilligen. Kickl begrÃ¼ndete den Ansatz damit, dass Steuern â€“ MineralÃ¶lsteuer, COâ‚‚-Abgabe und Mehrwertsteuer â€“ â€žmehr als die HÃ¤lfte des Preises an der ZapfsÃ¤uleâ€œ ausmachen wÃ¼rden. Von bis zu einem Euro an Steuern pro Liter wÃ¼rden nur â€žmickrige fÃ¼nf Centâ€œ zurÃ¼ckgegeben, wÃ¤hrend die Regierung den Rest â€žfÃ¼r einen aufgeblÃ¤hten Staatsapparatâ€œ einbehalte.

Umschichtungen im Budget

Finanziert werden soll das FPÃ–-Modell vor allem durch Umschichtungen im Budget: So fordert Kickl, die Ã¶sterreichische Haftung von 2,4 Milliarden Euro fÃ¼r den nÃ¤chsten Ukraine-Kredit abzulehnen:

Unser Steuergeld fÃ¼r die Ukraine oder unser Steuergeld fÃ¼r die leidgeprÃ¼ften Ã–sterreicher â€“ Sie werden sich entscheiden mÃ¼ssen.

ZusÃ¤tzlich will die Partei Klima- und TransformationsfÃ¶rderungen sowie bestimmte E-MobilitÃ¤tsprogramme kÃ¼rzen. â€žBilliger Sprit ist zurzeit wichtiger als ein billiger Teslaâ€œ, formulierte FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz.

Mogelpackung Zwei-Monats-Vergleich

Schnedlitz bezeichnete die geplante Spritpreisbremse der Regierung als â€žreine Augenauswischereiâ€œ und â€žgrÃ¶ÃŸten Murksâ€œ, den die BevÃ¶lkerung je gesehen habe.

Der Mechanismus mit einem rollierenden Zwei-Monats-Vergleich lÃ¶se die Entlastung â€žde facto von selbst aufâ€œ, weil man bald mit ohnehin hÃ¶heren Ausgangspreisen vergleiche. Eine Senkung um fÃ¼nf Cent nannte er â€žIrrsinnâ€œ, zumal die EU zwar Steuersenkungen einschrÃ¤nke, Ã–sterreich aber ohnehin â€ž2.700 Vertragsverletzungsverfahren am Halsâ€œ habe:

Dann haben wir halt ein weiteres, aber wir haben den Menschen geholfen.

Probleme auch hausgemacht

Kickl kritisierte das Festhalten am Verzicht auf russisches Erdgas als â€žunverantwortliche Doppelmoralâ€œ und forderte eine â€žpragmatische, interessengeleitete Energiepolitikâ€œ statt einer â€žmoralisierenden Energiepolitikâ€œ.

Dass die Regierung auf russische Lieferungen verzichte, obwohl Pipeline-Gas deutlich gÃ¼nstiger sei, habe Ã–sterreich in eine â€žLose-Lose-Situationâ€œ gefÃ¼hrt.

SPÃ– zwischen Preisdeckel und Konzernkritik

WÃ¤hrend die SPÃ– als Teil der Bundesregierung den Margendeckel mittrÃ¤gt, nutzt sie die Debatte fÃ¼r Klassenkampf. Energiesprecher Alois Schroll ritt scharfe Angriffe auf die Wirtschaft: Man kÃ¶nne weder den Krieg beenden noch die Politik von Donald Trump oder die globalen Ã–lpreise bestimmen, â€žaber wir kÃ¶nnen in Ã–sterreich eingreifen und verhindern, dass sich Krisengewinner auf Kosten der Menschen bereichernâ€œ.

Alter linker Klassenkampf

Schroll kritisierte OMV-Chef Alfred Stern dafÃ¼r, den Eindruck zu vermitteln, der Konzern kÃ¶nne an den hohen Preisen wenig Ã¤ndern. â€žWer Ã¼ber vier Millionen Euro Gehalt pro Jahr kassiert und in Krisenjahren mehr als zehn Milliarden Euro Ãœbergewinne erzielt, hat leicht reden Ã¼ber die Alltagssorgen der Menschenâ€œ, sagte Schroll und forderte eine Ã¶ffentliche Entschuldigung Sterns.

Span im roten Auge

In Richtung FPÃ– sprach Schroll von â€žKonzern-Kicklâ€œ, der keine Kritik an den Ãœbergewinnen der Ã–lkonzerne Ã¤uÃŸere und stattdessen Steuersenkungen fordere, â€ždie am Ende wieder alle BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger bezahlen sollenâ€œ. Die Freiheitlichen stellten sich damit â€žauf die Seite der GroÃŸkonzerne und Superreichenâ€œ.

Gewinne fÃ¼r den Staat sind also gut, Gewinne fÃ¼r Unternehmen sind schlecht. Willkommen zurÃ¼ck im Kommunismus.

Warnung vor Teuerungsspirale

SPÃ–-Klubobmann Philip Kucher warnte vor einer neuen Teuerungsspirale wie in der Vergangenheit: Steigende Spritpreise wÃ¼rden Transportkosten und in Folge die Preise â€žbis zur Supermarktkassaâ€œ nach oben treiben. Ziel mÃ¼sse sein, dass â€žweder der Staat noch Konzerne an Krisen auf dem RÃ¼cken der Menschen verdienenâ€œ.

Die VorschlÃ¤ge der FPÃ– nannte Kucher eine â€žVoodoo-Rechnungâ€œ, bei der Konzerne geschont und das Staatsbudget geschwÃ¤cht wÃ¼rden. Wer die Gewinnmargen der Ã–lkonzerne unangetastet lasse, â€žschÃ¼tzt nicht die Pendler, sondern die Krisengewinnlerâ€œ.

Ã–VP als EU-BÃ¼ttel

Auf Seiten der Ã–VP wird vor allem die Finanzierbarkeit des FPÃ–-Modells in Frage gestellt.

Ã–VP-GeneralsekretÃ¤r Nico Marchetti hÃ¤lt den blauem Vorschlag fÃ¼r einen â€žBruch von geltendem EU-Rechtâ€œ, der â€žim RealitÃ¤tstest auf ganzer Linie durchfÃ¤lltâ€œ. Allein die von den Freiheitlichen skizzierten Kosten von rund 3,5 Milliarden Euro seien nicht gedeckt: â€žEs ist vÃ¶llig unklar, woher dieses Geld kommen soll.â€œ

Kickl betreibe â€žreine Selbstprofilierungâ€œ und versuche, â€žKrisengewinner auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahlerâ€œ zu sein, so Marchetti.

Schwarzer Span im Auge

Wer ernsthaft etwas bewegen wolle, mÃ¼sse in Ã–sterreich und in der EU Mehrheiten organisieren â€“ jemand, der nicht einmal im eigenen Land eine Mehrheit erreiche, werde das in BrÃ¼ssel auch nicht schaffen.

Dass die Umfragen die FPÃ– seit langem mit deutlichem Abstand an der Spitze sehen, dÃ¼rfte sich bis zur Ã–VP nicht durchgesprochen haben.

Bedenkliches Niveau bei Neos

Auch Neos-Abgeordnete Karin Doppelbauer hÃ¤lt die freiheitliche Gegenfinanzierung fÃ¼r â€žeinen Vollhollerâ€œ.

Die von der FPÃ– ins Treffen gefÃ¼hrten 2,4 Milliarden Euro fÃ¼r die Ukraine seien Haftungen und nicht einfach frei verfÃ¼gbare Mittel; eine weitere Milliarde weniger bei KlimafÃ¶rderungen wÃ¼rde etwa den Heizkesseltausch in privaten Haushalten gefÃ¤hrden.

GrÃ¼ne knÃ¼pfen Zustimmung an hÃ¤rteren Zugriff auf Gewinne

Den GrÃ¼nen gehen die Markteingriffe nicht weit genug. Ex-Umweltministerin Leonore Gewessler erklÃ¤rte, das diskutierte Modell sehe â€žnach Pfuschâ€œ aus.

Gewessler und andere GrÃ¼nen-Abgeordnete knÃ¼pfen ihre Zustimmung daran, dass tatsÃ¤chlich verhindert wird, â€ždass MineralÃ¶lfirmen die aktuelle Krise nÃ¼tzen, um Ãœbergewinne zu lukrierenâ€œ. Eine klare Regel, die sicherstelle, dass hohe Gewinne spÃ¼rbar beschnitten werden, sei Bedingung.

Abstimmung morgen, Mittwoch

Ob das Spritpreispaket am Mittwoch tatsÃ¤chlich eine Zweidrittelmehrheit erhÃ¤lt und in welcher Form die angekÃ¼ndigte Margen-Verordnung schlieÃŸlich ausgestaltet wird, ist offen.

Klar ist nur: Die wenigen Cent Unterschied an der ZapfsÃ¤ule sind zum Testfall fÃ¼r Budgetpolitik, Energiestrategie und das VerstÃ¤ndnis von Marktwirtschaft in der Ã¶sterreichischen Politik geworden.