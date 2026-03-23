Rechte Mehrheit: Patt zwischen JanÅ¡a und MinisterprÃ¤sident Golobs

Die Parlamentswahl in Slowenien endete am gestrigen Sonntag in einem Kopf-an-Kopf-Rennen, das dennoch einen entscheidenden Erfolg fÃ¼r die Rechte unter Janez JanÅ¡a markiert. Seine SDS erzielte rund 28,2 Prozent und 28 Mandate â€“ nur minimal hinter dem links-grÃ¼nen MinisterprÃ¤sidenten Robert Golobs und seiner Gibanje Svoboda (GS) mit 28,5 Prozent und 29 Sitzen.

Starke rechte Allianz im Parlament

Die Slowenische Demokratische Partei (SDS) von JanÅ¡a mobilisierte ein starkes konservatives Basislager und verbesserte sich gegenÃ¼ber frÃ¼heren Ergebnissen. ErgÃ¤nzt wird dies durch zuverlÃ¤ssige Partner: Die konservative NSi holt etwa neun Sitze, die neue â€žDemokratenâ€œ-Partei des Ex-JanÅ¡a-Vertrauten AnÅ¾e Logar rund sechs Mandate. Im Gegensatz dazu schrumpft Golobs Mitte-links-Koalition; Linke und GrÃ¼ne verloren an Boden.

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Linke Korruption und schlechte Wirtschaftslage

Wirtschaftliche Flaute, Inflation und schlechten Konjunkturdaten setzten die liberale Regierung unter Druck. Anhaltende Korruptions- und VetternwirtschaftsvorwÃ¼rfe beschÃ¤digten das ohnehin schon geringe Vertrauen ins Establishment.

Entscheidend war aber eine AffÃ¤re kurz vor der Wahl. Aufnahmen zeigten Regierungsnahe bei mutmaÃŸlichen Korruptionsdeals â€“ zurÃ¼ckgefÃ¼hrt auf die israelische Firma Black Cube. Die Beteiligten sprachen von manipulierten Aufnahmen und bestritten jedes Fehlverhalten.

Rechtes BÃ¼ndnis mÃ¶glich

JanÅ¡a kÃ¼ndigte NachzÃ¤hlungen an und sondiert bereits. Mit NSi und Logar kÃ¶nnte ein rechtes BÃ¼ndnis schnell 43â€“45 Sitze erreichen. Eine Mehrheit im Parlament wÃ¤re mit Parteien wie den SouverÃ¤nisten mÃ¶glich.