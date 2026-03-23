Anton Mattle

Mit seiner Aussage, das Volk solle den Landeshauptmann direkt wÃ¤hlen kÃ¶nnen, zog sich Tirols Landeschef Anton Mattle Spott von der Opposition zu.

Foto: Land Tirol/Berger

Tirol

23. MÃ¤rz 2026 / 09:50 Uhr

Glaube an Ã–VP verloren? Mattle will direkt zum Landeshauptmann gewÃ¤hlt werden

Nicht einmal Anton Mattle wÃ¼rde noch an die Ã–VP glauben, spottete der freiheitliche Tiroler FPÃ–-Chef Markus Abwerzger nach der ORF-Pressestunde mit dem Tiroler Landeshauptmann, in der er eine Direktwahl des Landeschefs vorgeschlagen hatte. 

â€žIch bin fÃ¼r die Direktwahl des Landeshauptmannsâ€œ, sagte Mattle unmissverstÃ¤ndlich. Sein Argument: Dadurch sollten die LÃ¤nder gestÃ¤rkt und in weiterer Folge der Bundesrat gestÃ¤rkt werden. Abwerzger nimmt ihm das nicht ab. 

“Mattle geht es um eigenen Machterhalt”

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Auf Facebook schrieb der Tiroler FPÃ–-Chef:

Ich habe immer gedacht, einem LH geht es ums Land, unserem LH Mattle geht es offenbar nur um den eigenen Machterhalt. Nur heiÃŸe Luft, keine klaren Aussagen. Schwaches Interview, passt zu seiner Performance als LH.

NÃ¤chste Landtagswahl 2027

In Tirol wird im Herbst 2027 der Landtag neu gewÃ¤hlt. FPÃ–-Chef Herbert Kickl glaubt, dass ein schlechtes Abschneiden der Ã–VP auch Auswirkungen auf die Bundespartei haben und sogar vorzeitige Neuwahlen auslÃ¶sen kÃ¶nnte. MÃ¶glich, dass Mattle deshalb vorprescht und bei der Landtagswahl keine Ã–VP im GepÃ¤ck mitschleppen mÃ¶chte. Eine Ã–VP, die tagtÃ¤glich mehr an Vertrauen in der BevÃ¶lkerung verliert. 

Auch Direktwahl des Volkskanzlers

Abwerzger will sich einer Direktwahl des Landeshauptmanns nicht verschlieÃŸen. â€žDann aber auch gleich die Direktwahl des Volkskanzlersâ€œ, forderte er. Wohlwissend, dass Herbert Kickl, wÃ¤ren am Sonntag Nationalratswahlen, mit 44 Prozent der Stimmen direkt zum Bundeskanzler gewÃ¤hlt werden wÃ¼rde. 

Ã–VP mit lauter nichtgewÃ¤hlten Kanzler

Bei Mattle vermutet Abwerzger aber andere BeweggrÃ¼nde, nÃ¤mlich, dass es â€žunserem Landeshauptmann offenbar nur um den eigenen Machterhaltâ€œ gehen wÃ¼rde. WÃ¶rtlich sagte der Tiroler FPÃ–-Chef:

Nicht nur an sich denken, Herr LH! Aber ich weiÃŸ schon, bei der Ã–VP ist das nicht so einfach. Da wird man ja regelmÃ¤ÃŸig Kanzler, gerade weil man gar nicht zur Wahl gestanden ist. 

Abwerzger spielte damit auf die Kanzlerschaft von Karl Nehammer, Alexander Schallenberg und Christian Stocker an, die allesamt von ihrer Partei auf diesen Posten gehievt und nicht vom Volk gewÃ¤hlt wurden. 

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