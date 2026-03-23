Beate Meinl-Reisinger

Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger mÃ¶chte sich – spÃ¤t, aber doch – offenbar vom Kriegskurs zum Friedensengel entwickeln.

Foto: Â© BMEIA/ Michael Gruber

AuÃŸenministerium

23. MÃ¤rz 2026 / 08:27 Uhr

180-Grad-Wende von Meinl-Reisinger: PlÃ¶tzlich will sie mit “bÃ¶sem” Putin reden

Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger wollte den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin im Mai 2025 noch verhaften lassen. Jetzt plÃ¶tzlich will sie mit ihm reden, um in der Ukraine Frieden zu stiften. Eine 180-Grad-Wende der â€žNato-Beateâ€œ.

Auf Linie mit Kickl

GegenÃ¼ber den OberÃ¶sterreichischen Nachrichten sagte sie, Europa solle das derzeitige GesprÃ¤chsvakuum nutzen und sagen, â€žwir Ã¼bernehmen das jetztâ€œ. Man mÃ¼sse gewillt sein, auch mit Putin zu redenâ€œ. Damit reiht sich die Neos-Chefin nicht nur in das unter anderem von ihr geprÃ¤gte Narrativ des â€žPutin-Verstehersâ€œ ein, sondern geht voll auf Linie mit FPÃ–-Chef Herbert Kickl, der seit Kriegsbeginn auf KommunikationskanÃ¤le zu Russland besteht und dafÃ¼r – nicht zuletzt von Meinl-Reisinger – diffamiert wurde.Â 

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Neos-Chefin wollt Putin verhaften lassen

Dass sich Meinl-Reisinger vom Kriegskurs zum Friedensengel entwickelt, will man ihr nicht so einfach abnehmen. SchlieÃŸlich antwortete die AuÃŸenministerin noch vor knapp einem Jahr auf die Frage einer Puls24-Journalistin, ob sie Wladimir Putin angesichts des Haftbefehls gegen den russischen PrÃ¤sidenten in Ã–sterreich empfangen wÃ¼rde:

Wir wÃ¼rden ihn verhaften lassen.Â 

180-Grad-Wende “unglaubwÃ¼rdig”

FÃ¼r Susanne FÃ¼rst, FPÃ–-Sprecherin fÃ¼r AuÃŸenpolitik, NeutralitÃ¤t und Europa, war die â€ž180-Grad-Wendeâ€œ der Neos-AuÃŸenministerin schon damals â€žunglaubwÃ¼rdigâ€œ. In einer Aussendung sagte sie:Â 

Die Begriffe â€žFriedenâ€œ und â€žVerhandlungenâ€œ waren weder im Wortschatz der EU noch im Wortschatz der schwarz-rot-pink-grÃ¼nen Systemparteien vorhanden, im Gegenteil, die EU gieÃŸt mit ihrem milliardenschweren Kriegspaket, neuerlichen Sanktionsandrohungen usw. nach wie vor Ã–l ins Feuer. Und die schwarz-rot-pinke Verlierer-Ampel, insbesondere Ã–VP-Kanzler Christian Stocker und Neos-AuÃŸenministerin Meinl-Reisinger, haben sich in den EU-Kriegstreibereikurs ohne Wenn und Aber eingehÃ¤ngt.

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