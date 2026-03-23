Nach 42 Jahren SPD-Ã„ra: Erstmals ein GrÃ¼ner OberbÃ¼rgermeister in MÃ¼nchen

Wie der Bayrische Rundfunk berichtete, hat der MÃ¼nchner OberbÃ¼rgermeister Dieter Reiter (SPD) die Stichwahl und das Amt sensationell deutlich verloren. Sein Nachfolger wird der GrÃ¼nen-Kandidat Dominik Krause. Auf Reiter entfielen 43,6 Prozent der Stimmen, Krause erhielt 56,4 Prozent.

Viele BriefwÃ¤hler in MÃ¼nchen

Die Beteiligung unter den 1,1 Millionen Wahlberechtigten lag bei diesem rot-grÃ¼nen Stechen nach offiziellen Angaben lediglich bei 44,5 Prozent. Krause erhielt 25,0 Prozent der Stimmen aller Wahlberechtigten. Mit 61,1 Prozent stimmten die meisten MÃ¼nchner WÃ¤hler per Brief ab.

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Es bleibt festzuhalten, dass damit eine Ã„ra endet. Der Sozialdemokrat Reiter war seit 2014 im Amt und hatte sich um eine dritte Amtszeit beworben. Insgesamt besetzten die Sozialdemokraten seit 42 Jahren ununterbrochen das OberbÃ¼rgermeisteramt in MÃ¼nchen.