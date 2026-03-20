Die EU-Kommission unter ihrer PrÃ¤sidentin Ursula von der Leyen hÃ¤lt weiterhin am Handel mit Emissionszertifikaten fest, anstatt die europÃ¤ische Industrie durch einen fundamentalen Kurswechsel zu entlasten.

Foto: Christophe Licoppe / European Union, 2024 / EC - Audiovisual Service / Wikimediacommons.org (CC BY 4.0) / unzensuriert.at

EuropÃ¤ische Union

20. MÃ¤rz 2026 / 15:15 Uhr

Kosmetik statt Kurskorrektur: Keine Entlastungen durch Geld aus COâ‚‚-Handel

Die europÃ¤ische Industrie soll mit rund 30 Milliarden Euro aus den Einnahmen des Emissionszertifikatehandels (ETS) entlastet werden, doch die PlÃ¤ne der EU-Kommission stoÃŸen auf Widerstand.

Entlastung durch Abschaffung des Zertifikatehandels

FÃ¼r den freiheitlichen Europaabgeordneten Roman Haider greift die Initiative viel zu kurz: Es sei unsinnig, den Unternehmen jetzt einen kleinen Teil aus den ETS-Einnahmen zurÃ¼ckzugeben. Stattdessen gehÃ¶re der komplette Zertifikatehandel abgeschafft, kommentierte er die PlÃ¤ne aus BrÃ¼ssel.


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Er sieht im Emissionshandel eine der zentralen Ursachen fÃ¼r den Wettbewerbsnachteil europÃ¤ischer Unternehmen gegenÃ¼ber der globalen Konkurrenz. â€žDer Emissionszertifikatehandel zerstÃ¶rt die internationale WettbewerbsfÃ¤higkeit und macht fÃ¼r die BÃ¼rger alles teurer”, so Haider. Eine bloÃŸe RÃ¼ckerstattung eines Teils der erhobenen Abgaben lÃ¶se das strukturelle Problem nicht â€“ sie verschiebe es bestenfalls.

Nur kleine kosmetische Korrektur

Die von KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagene Umverteilung der ETS-Einnahmen lÃ¤uft nach Haiders EinschÃ¤tzung letztlich auf eine StÃ¤rkung der BrÃ¼sseler Verwaltungsstrukturen hinaus, nicht auf eine echte Entlastung der Wirtschaft. â€žDas ist maximal eine kleine kosmetische Korrektur”, kritisierte er. FÃ¼r die betroffenen Unternehmen Ã¤ndere sich an der grundsÃ¤tzlichen Belastungssituation dadurch nichts.

Abkehr von Emmissionshandel, Green Deal und BÃ¼rokratie

Haider plÃ¤dierte stattdessen fÃ¼r einen fundamentalen wirtschaftspolitischen Kurswechsel auf EU-Ebene. â€žEs ist an der Zeit, unsere Wirtschaft zu entfesseln und international wieder wettbewerbsfÃ¤hig zu machen. Die Abschaffung des Emissionszertifikatehandels wÃ¤re ein groÃŸer Schritt in diese Richtung”, sagte er. Als weitere notwendige MaÃŸnahme nennt er die Abkehr vom europÃ¤ischen Green Deal sowie eine deutliche Reduktion des EU-Regelwerks:

Um unsere Wirtschaft wieder auf die Ãœberholspur zu bringen, sind vor allem zwei MaÃŸnahmen notwendig: Abschaffung des Green Deal und insbesondere des Emissionszertifikatehandels sowie EindÃ¤mmung der vÃ¶llig ausufernden EU-Vorschriften.

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