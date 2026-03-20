Umfrage: AfD drittstÃ¤rkste Kraft in Rheinland-Pfalz

Laut dem X-Account von Wahlrecht ist nun die letzte Umfrage vor den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz (RP) am Sonntag, dem 22. MÃ¤rz 2026, erschienen. Demnach liegt die AfD auf einem stabilen dritten Platz mit 19 Prozent. NatÃ¼rlich geben viele WÃ¤hler in Umfragen nicht an, dass sie blau wÃ¤hlen.

4 oder 6 Parteien im Landtag?

Deswegen wÃ¤re es durchaus mÃ¶glich, dass die AfD die 20-Prozent-Marke knackt. Ziemlich sicher hingegen dÃ¼rfte die Tatsache sein, dass SPD und CDU sich ein Rennen um den ersten Platz liefern. Im Moment sieht es so aus, als wÃ¼rde die CDU knapp vor der seit 35 Jahren regierenden SPD stÃ¤rkste Partei in RP. Die Umfrageergebnisse, die in dieser Woche verÃ¶ffentlicht wurden, weichen nur minimal voneinander ab.

Die CDU landet den Umfragen zufolge bei 29 Prozent, die SPD bei 27 Prozent. Die GrÃ¼nen stehen bei neun Prozent. Spannend wird lediglich die Frage, ob die Linke und die Freien WÃ¤hler in den Landtag einziehen. Die Linken liegen bei fÃ¼nf Prozent und die Freien WÃ¤hler bei 4,5 Prozent. Entscheiden sich also nur 0,5 Prozent der WÃ¤hler noch dazu, die Freien WÃ¤hler zu wÃ¤hlen, sitzen sie mit im Landtag.