Am Sonntag, dem 22. MÃ¤rz, wird im Rheinland-Pfalz gewÃ¤hlt. Derzeit kommt die AfD auf 19 Prozent, aber da ist noch Luft nach oben. Fest steht ebenfalls noch nicht, ob vier oder sechs Parteien in den Landtag kommen.

Foto: Pictograph / depositphotos.com

Rheinland-Pfalz

20. MÃ¤rz 2026 / 09:06 Uhr

Umfrage: AfD drittstÃ¤rkste Kraft in Rheinland-Pfalz

Laut dem X-Account von Wahlrecht ist nun die letzte Umfrage vor den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz (RP) am Sonntag, dem 22. MÃ¤rz 2026, erschienen. Demnach liegt die AfD auf einem stabilen dritten Platz mit 19 Prozent. NatÃ¼rlich geben viele WÃ¤hler in Umfragen nicht an, dass sie blau wÃ¤hlen.

4 oder 6 Parteien im Landtag?

Deswegen wÃ¤re es durchaus mÃ¶glich, dass die AfD die 20-Prozent-Marke knackt. Ziemlich sicher hingegen dÃ¼rfte die Tatsache sein, dass SPD und CDU sich ein Rennen um den ersten Platz liefern. Im Moment sieht es so aus, als wÃ¼rde die CDU knapp vor der seit 35 Jahren regierenden SPD stÃ¤rkste Partei in RP. Die Umfrageergebnisse, die in dieser Woche verÃ¶ffentlicht wurden, weichen nur minimal voneinander ab.


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Die CDU landet den Umfragen zufolge bei 29 Prozent, die SPD bei 27 Prozent. Die GrÃ¼nen stehen bei neun Prozent. Spannend wird lediglich die Frage, ob die Linke und die Freien WÃ¤hler in den Landtag einziehen. Die Linken liegen bei fÃ¼nf Prozent und die Freien WÃ¤hler bei 4,5 Prozent. Entscheiden sich also nur 0,5 Prozent der WÃ¤hler noch dazu, die Freien WÃ¤hler zu wÃ¤hlen, sitzen sie mit im Landtag.

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